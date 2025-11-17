Banco Santa Cruz y PriceSmart anuncian su nueva alianza con el lanzamiento de las Tarjetas de Crédito Visa PriceSmart Santa Cruz Personal y Negocios

Santo Domingo, República Dominicana.- Banco Santa Cruz y PriceSmart realizaron la presentación de las nuevas tarjetas de crédito Visa PriceSmart Santa Cruz Personal y Negocios, una iniciativa conjunta que amplía las opciones de pago y los beneficios disponibles para los Socios de los Clubes.

Durante el encuentro, ejecutivos de ambas instituciones compartieron los detalles del nuevo producto junto a algunos invitados. La actividad incluyó una demostración culinaria a cargo de la chef Gabriela Reginato, quien formó parte del programa del evento.

“Estamos muy orgullosos de esta nueva alianza con PriceSmart, que nos permite ofrecer a nuestros clientes productos innovadores y beneficios para los Socios de los Clubes,” expresó Rafael Jiminian, vicepresidente ejecutivo de negocios de Banco Santa Cruz.

“Nos complace ser parte del lanzamiento de la tarjeta de crédito Visa PriceSmart Santa Cruz. Junto a estas dos importantes entidades seguimos expandiendo la oferta de productos financieros que atienden necesidades de consumidores y comercios de República Dominicana. Esta nueva tarjeta de marca compartida, diseñada específicamente para Socios PriceSmart y dueños de empresas, ofrece varias recompensas por compra y fomenta la inclusión financiera y el empoderamiento de los negocios locales y de consumidores leales a PriceSmart”, dijo Gustavo Turquia, gerente general de Visa República Dominicana.

La presentación se enmarca en los esfuerzos de Banco Santa Cruz por fortalecer su portafolio de productos y ofrecer soluciones financieras que acompañen las necesidades de sus clientes en distintos segmentos.

La Tarjeta Visa PriceSmart Santa Cruz está disponible en versiones Personal y Negocios, con beneficios para cada segmento. La versión Personal ofrece un 6% de SmartCash en compras realizadas dentro de PriceSmart y en su página web en República Dominicana, un 3% de Cashback en farmacias a nivel local, 2% en restaurantes y gasolineras, y un 1% en el resto de las categorías de comercios, tanto a nivel local como internacional.



Por su parte, la Tarjeta de Negocios otorga un 6% de SmartCash en compras efectuadas dentro de PriceSmart y en su página web de República Dominicana, así como 1% de Cashback en las demás categorías de comercio a nivel local e internacional, además de otros beneficios diseñados para impulsar las operaciones y la gestión financiera de las empresas.

“Con estas tarjetas, reforzamos nuestro compromiso de seguir agregando valor a la Membrecía de PriceSmart. Esta alianza con Banco Santa Cruz y Visa nos permite ofrecer a nuestros Socios beneficios financieros exclusivos que se traducen en ahorros adicionales y recompensas en cada compra”, destacó Lorely Marte, vicepresidente de pagos de PriceSmart.

El producto incorpora tecnología Contactless doble saldo en pesos y dólares, además de las coberturas de protecciones que ofrece la marca Visa. Adicionalmente, la tarjeta PriceSmart Santa Cruz Personal incorpora la nueva tecnología Click to Pay.