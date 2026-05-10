Banco Santa Cruz inaugura nuevo centro de negocios en Mao

Bartolo García

Mao, Valverde, República Dominicana.– El Banco Santa Cruz realizó el acto de bendición e inauguración formal de su nuevo centro de negocios en el municipio de Mao, como parte de su estrategia de expansión y acercamiento de los servicios financieros a las comunidades de la Línea Noroeste.

Fernando Rosario, Nancy de Rosario, Fausto Pimentel, Kimaira de Pimentel, Fausto Armando Pimentel y Awilda de Pimentel.

Eduardo Marrero, Fernando Cruz y Heinz Vieluf Cabrera

La nueva sucursal ofrecerá una amplia gama de soluciones financieras personales y empresariales, incluyendo tarjetas de crédito, financiamientos, líneas de crédito, productos de ahorro e inversión, además de servicios digitales orientados a facilitar operaciones más rápidas y eficientes.

Hector Fondeur y Wilmi López

Durante la actividad, el presidente ejecutivo de Banco Santa Cruz, Fausto Pimentel, destacó la importancia económica de la provincia Valverde y de la ciudad de Mao, señalando que representan uno de los principales pilares de la producción agropecuaria nacional.

Justo Lantigua, Juan José Pérez y José Ortiz

“Banco Santa Cruz abre nuevas perspectivas para estimular el dinamismo económico de esta comunidad, ofreciendo soluciones financieras oportunas y asesoría técnica adaptada a cada sector productivo”, expresó Pimentel, al resaltar que con esta apertura la entidad alcanza 54 centros de negocios en el país.

Marianne Minier, Raquel Minier, Rafael Gil y Nicole Cabrera

El acto de bendición estuvo encabezado por el reverendo Enriquillo Núñez, canciller de la Diócesis Mao-Montecristi, y contó además con la participación de ejecutivos de la entidad financiera, autoridades municipales y representantes del sector empresarial de la provincia.

Rubén Peñaló, Silvia Peñaló, Paola Bautista y Rubén Pañaló.

Entre los asistentes estuvieron el senador Odalis Rodríguez, el alcalde de Mao, Yohendy Jiménez, así como Rafael Jiminian, vicepresidente ejecutivo del banco, y Eduardo Marrero, vicepresidente senior de Banca Empresa.

El nuevo centro de negocios está ubicado en la calle Duarte esquina Sánchez, en Mao, y operará de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que los sábados ofrecerá servicios de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.