Banco Santa Cruz inaugura nuevo centro de negocios en Mao

Bartolo García
Mao, Valverde, República Dominicana.– El Banco Santa Cruz realizó el acto de bendición e inauguración formal de su nuevo centro de negocios en el municipio de Mao, como parte de su estrategia de expansión y acercamiento de los servicios financieros a las comunidades de la Línea Noroeste.
La nueva sucursal ofrecerá una amplia gama de soluciones financieras personales y empresariales, incluyendo tarjetas de crédito, financiamientos, líneas de crédito, productos de ahorro e inversión, además de servicios digitales orientados a facilitar operaciones más rápidas y eficientes.
Durante la actividad, el presidente ejecutivo de Banco Santa Cruz, Fausto Pimentel, destacó la importancia económica de la provincia Valverde y de la ciudad de Mao, señalando que representan uno de los principales pilares de la producción agropecuaria nacional.
“Banco Santa Cruz abre nuevas perspectivas para estimular el dinamismo económico de esta comunidad, ofreciendo soluciones financieras oportunas y asesoría técnica adaptada a cada sector productivo”, expresó Pimentel, al resaltar que con esta apertura la entidad alcanza 54 centros de negocios en el país.
El acto de bendición estuvo encabezado por el reverendo Enriquillo Núñez, canciller de la Diócesis Mao-Montecristi, y contó además con la participación de ejecutivos de la entidad financiera, autoridades municipales y representantes del sector empresarial de la provincia.
Entre los asistentes estuvieron el senador Odalis Rodríguez, el alcalde de Mao, Yohendy Jiménez, así como Rafael Jiminian, vicepresidente ejecutivo del banco, y Eduardo Marrero, vicepresidente senior de Banca Empresa.
El nuevo centro de negocios está ubicado en la calle Duarte esquina Sánchez, en Mao, y operará de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que los sábados ofrecerá servicios de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.