Banco Santa Cruz impulsa la inclusión financiera de la comunidad sorda en República Dominicana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Como parte de su estrategia de sostenibilidad y compromiso social, Banco Santa Cruz continúa fortaleciendo iniciativas orientadas a la inclusión de las personas sordas, promoviendo el acceso a la educación financiera y fomentando una participación más activa de este sector dentro del sistema económico nacional.

En el marco de la celebración del Mes de las Personas Sordas, la entidad desarrolló jornadas de capacitación en educación financiera que beneficiaron a más de 400 niños, jóvenes y adultos con discapacidad auditiva, quienes recibieron orientación sobre ahorro, manejo responsable del dinero y planificación de metas financieras.

Las charlas fueron impartidas en distintas provincias del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Baní, San Cristóbal, Santiago, Moca, La Romana e Higüey, con el apoyo del intérprete de lengua de señas Edison Cedeño. Además, especialistas de Inversiones Santa Cruz ofrecieron información sobre instrumentos y oportunidades del mercado de valores.

Como parte de sus acciones innovadoras en materia de inclusión, Banco Santa Cruz desarrolla “El Junte Financiero”, considerado el primer podcast de la República Dominicana con interpretación en lengua de señas, un espacio diseñado para acercar temas financieros, tecnológicos y de actualidad a una audiencia más diversa.

Laura Valerio, segundo vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional de la entidad, destacó que la educación financiera constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia de sostenibilidad del banco. “Creemos que el conocimiento financiero debe estar al alcance de todos y que las personas sordas deben contar con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y participar plenamente en el sistema financiero”, expresó.

La ejecutiva señaló además que este compromiso también se refleja en la cultura organizacional de la institución, que ha desarrollado programas internos de capacitación en lengua de señas para fortalecer la atención inclusiva y mejorar la experiencia de los clientes con discapacidad auditiva.

Gracias a estas iniciativas, más de 100 colaboradores de Banco Santa Cruz han sido formados en lengua de señas, contribuyendo a crear un entorno más accesible, inclusivo y sensible a las necesidades de todos los ciudadanos, reafirmando el compromiso de la entidad con la igualdad de oportunidades y la inclusión social.