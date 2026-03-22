Banco Santa Cruz fomenta la cultura del ahorro en la Semana Económica y Financiera 2026

Bartolo García

El Banco Santa Cruz participó activamente en la Semana Económica y Financiera 2026, organizada por el Banco Central de la República Dominicana, con el propósito de fomentar la cultura del ahorro y la educación financiera entre niños, adolescentes y jóvenes del país.

La iniciativa, desarrollada del 16 al 20 de marzo en Santo Domingo, Santiago y Baní, permitió a la entidad impactar a más de 400 jóvenes, quienes recibieron orientación sobre la importancia de administrar adecuadamente sus recursos y construir hábitos financieros saludables desde temprana edad.

Como parte de su participación, el banco instaló un stand interactivo donde los asistentes podían ganar monedas a través de un quiz digital, las cuales depositaban en una gran alcancía para desbloquear premios, incentivando el aprendizaje de manera dinámica y entretenida.

Durante la jornada, el experto financiero Manuel Vilchez ofreció una charla dirigida a 120 jóvenes entre 15 y 18 años, en la que destacó la importancia de organizar las finanzas personales desde que se comienza a manejar dinero. Esta actividad incluyó a jóvenes con discapacidad auditiva, quienes contaron con interpretación en lengua de señas.

En Santo Domingo, se desarrolló la dinámica “Decora tu alcancía”, enfocada en motivar a los más pequeños a crear hábitos de ahorro, mientras que en Santiago se impartieron charlas sobre el origen del dinero y el rol del Banco Central, además de la importancia del ahorro como herramienta para alcanzar metas.

Estas conferencias en Santiago estuvieron a cargo de las ejecutivas Jennifer Díaz, Yuleisi Estévez y Marleny Tejada, quienes abordaron conceptos clave de educación financiera adaptados al nivel de los participantes.

En Baní, el gerente de Banca Persona, Ricardo Vega, lideró una presentación enfocada en brindar herramientas prácticas para la gestión eficiente del dinero, incluyendo la creación de planes de ahorro. Esta charla también fue inclusiva, al contar con traducción para jóvenes con discapacidad auditiva.

Con esta participación, Banco Santa Cruz reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos más conscientes y preparados en el manejo de sus finanzas, promoviendo prácticas que contribuyan al bienestar económico de las familias dominicanas y al desarrollo sostenible del país.