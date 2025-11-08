Banco Promerica impulsa su expansión con dos nuevas sucursales en el Gran Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – En un paso firme hacia su consolidación en el mercado financiero dominicano, Banco Promerica inauguró dos modernas sucursales en el Gran Santo Domingo, como parte de su plan estratégico de expansión y su compromiso de brindar soluciones financieras accesibles, personalizadas y tecnológicamente avanzadas.

Las nuevas oficinas están ubicadas en Coral Mall, en Santo Domingo Este, y en la avenida Gustavo Mejía Ricart, en el Distrito Nacional, dos puntos estratégicos de alto dinamismo económico que permitirán atender a un número creciente de clientes personales y empresariales.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de Banco Promerica, Carlos Julio Camilo, esta expansión reafirma la visión de crecimiento sostenible de la institución, enfocada en estar cada vez más cerca de las comunidades a las que sirve. “Cada nueva sucursal representa una oportunidad de generar valor, fortalecer nuestra relación con los clientes y aportar al desarrollo económico del país”, expresó.

Las nuevas sucursales fueron diseñadas bajo un mismo concepto de innovación, funcionalidad y experiencia de usuario, incorporando tecnologías que agilizan los procesos y optimizan la atención al cliente. Entre las facilidades se incluyen sistemas de turnos automatizados, áreas de autoservicio, cajeros automáticos, cajas preferenciales y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

La sucursal de Coral Mall está orientada especialmente a ofrecer servicios integrales a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), uno de los sectores que más contribuye al crecimiento y a la generación de empleos en República Dominicana. “Las Pymes son el corazón de la economía nacional, y en Promerica queremos seguir siendo su aliado financiero, ayudándolas a crecer con soluciones adaptadas a sus necesidades”, afirmó Camilo.

Por su parte, la oficina de la avenida Gustavo Mejía Ricart cuenta con dos estaciones de auto banco, pensadas para ofrecer mayor comodidad y rapidez a los clientes que buscan realizar sus transacciones sin tener que descender de sus vehículos, fortaleciendo así la oferta de servicios en el Distrito Nacional.

Con estas inauguraciones, Banco Promerica consolida su red de atención y refuerza su compromiso de combinar proximidad física con innovación digital, ofreciendo una banca moderna que integra la tecnología con la atención personalizada.

“El futuro de la banca es híbrido: presencial y digital. Por eso seguimos invirtiendo tanto en infraestructura física como en plataformas tecnológicas, para que nuestros clientes elijan cómo y dónde realizar sus operaciones”, puntualizó Camilo.

El presidente ejecutivo destacó que la estrategia de crecimiento de Banco Promerica está alineada con su visión de liderar el cambio hacia una banca más inclusiva, ágil y sostenible, en sintonía con las tendencias globales del sector financiero.

Además, resaltó que la expansión del banco también tiene un impacto positivo en la generación de empleos directos e indirectos, impulsando la actividad económica de las zonas donde se instalan sus sucursales. “Cada oficina que abrimos es un punto de conexión entre las personas, las empresas y las oportunidades”, añadió.

Banco Promerica reafirmó su compromiso de seguir apostando por la digitalización, la educación financiera y la sostenibilidad ambiental, pilares fundamentales en su visión corporativa y en su relación con los clientes.

Con más de 25 años de presencia en República Dominicana, Banco Promerica forma parte del Grupo Promerica, una red financiera con operaciones en nueve países de Centroamérica, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana, reconocida por su enfoque en la banca responsable y el apoyo al emprendimiento.

La entidad, con sede principal en Santo Domingo, mantiene una estrategia centrada en la atención de clientes personales, corporativos, institucionales y Pymes, además de una sólida participación en el negocio de medios de pago, donde continúa introduciendo soluciones tecnológicas de vanguardia.

Con esta expansión en el Gran Santo Domingo, Banco Promerica reafirma su posición como una entidad financiera moderna, confiable y cercana, comprometida con el desarrollo económico, la innovación constante y el bienestar de sus clientes en toda la República Dominicana.

