Banco Popular y Loyola celebran diez años impulsando el espíritu emprendedor de la juventud

Bartolo García

SAN CRISTÓBAL. – El Banco Popular Dominicano, el Instituto Politécnico Loyola (IPL) y el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) celebraron el décimo aniversario del Diplomado de Emprendimiento, programa que desde 2016 ha impactado a 1,944 jóvenes, fortaleciendo sus capacidades para desarrollar proyectos empresariales y fomentar una cultura emprendedora en el país.

La edición correspondiente a 2026 reunió a 121 estudiantes de nivel secundario y técnico superior, quienes complementaron su formación académica con herramientas prácticas para diseñar y poner en marcha emprendimientos sostenibles, demostrando el potencial de la educación como motor de desarrollo económico y social.

Durante esta década, los participantes han recibido capacitación especializada en áreas como modelos de negocio, marketing, análisis financiero, sostenibilidad, innovación tecnológica y finanzas para emprendedores. Además, han fortalecido habilidades para estructurar, comunicar y presentar propuestas empresariales viables y competitivas.

José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, destacó que esta alianza ha generado oportunidades reales para miles de jóvenes. “Durante estos diez años hemos impulsado un modelo que busca convertirse en un referente de educación y emprendimiento para las nuevas generaciones”, expresó.

Por su parte, el padre José Victoriano, rector del IPL, afirmó que la iniciativa representa una apuesta por la formación integral de los estudiantes, desarrollando competencias como liderazgo, creatividad, responsabilidad y capacidad para generar soluciones innovadoras a los desafíos del país.

Con 32 ediciones realizadas en una década, el Diplomado de Emprendimiento se ha consolidado como una plataforma de formación para futuros empresarios. En 2026, los participantes desarrollaron proyectos en sectores como energías renovables, agroindustria, alimentos y bebidas, salud, bienestar y belleza, reafirmando el compromiso de las instituciones organizadoras con el fortalecimiento del talento joven y la innovación en República Dominicana.