Banco Popular y FACCI transforman la vida de familia en Yaguate con nuevo hogar

Bartolo García

Yaguate, San Cristóbal.– El Banco Popular Dominicano, en colaboración con la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), entregó una vivienda nueva a la familia del joven paciente oncológico Luis David Alcántara en la comunidad La Cueva, municipio Yaguate.

La iniciativa forma parte del compromiso social que mantiene la institución bancaria con FACCI desde hace más de 14 años, apoyando programas que brindan acompañamiento a niños y adolescentes diagnosticados con cáncer y a sus familias durante sus tratamientos.

Luis David Alcántara fue diagnosticado en 2021, a los 14 años, con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. El diagnóstico fue realizado en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

Debido a la situación de salud del joven, su madre tuvo que abandonar su trabajo para dedicarse al cuidado de él y de sus tres hermanos, mientras que los abuelos maternos brindaron apoyo con la alimentación y les ofrecieron un espacio provisional para vivir.

Sin embargo, las condiciones de la vivienda donde residían no eran adecuadas, por lo que voluntarios de FACCI identificaron la situación de vulnerabilidad de la familia y gestionaron apoyo con el Banco Popular para mejorar sus condiciones de vida.

Con el respaldo de la entidad financiera, se construyó una vivienda desde cero en un terreno cedido por los abuelos maternos, ofreciendo ahora un espacio seguro y digno para el joven paciente y su familia.

Además de la nueva casa, el Banco Popular entregó una computadora portátil a Luis David, con el objetivo de contribuir a su educación y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas que apoyen su desarrollo académico.

Durante la entrega, representantes de la institución destacaron que esta acción forma parte de su estrategia de sostenibilidad y banca responsable, enfocada en generar impacto positivo en comunidades vulnerables.

El gerente de la División de Banca Responsable del banco, Leonel Ng, expresó que con esta entrega no solo se ofrece una vivienda, sino un entorno digno que mejora la calidad de vida de la familia.

Finalmente, el Banco Popular reiteró su compromiso de continuar apoyando los programas de FACCI, los cuales brindan asistencia médica, social y emocional a niños y adolescentes que enfrentan el cáncer en República Dominicana.

