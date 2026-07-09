Banco Popular transformará plástico recuperado del mar en tarjetas gnial

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano anunció que sus tarjetas de crédito y débito gnial serán fabricadas con plástico recuperado de las costas de Sánchez, en la provincia Samaná, como parte de una iniciativa desarrollada junto a la organización ambiental Parley for the Oceans, orientada a promover la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas marinos.

La entidad explicó que este proyecto se enmarca dentro de su estrategia de banca responsable y economía circular, incorporando materiales reciclados en sus productos financieros e incentivando la participación de los clientes en acciones de conservación ambiental. Además, la iniciativa genera un impacto social al involucrar a comunidades locales en las labores de recolección y recuperación de residuos plásticos.

Como parte del programa, los tarjetahabientes podrán donar sus Millas Popular para respaldar proyectos de protección de ecosistemas costeros y reducción de desechos plásticos en la República Dominicana. Por cada donación realizada, el Banco Popular y el Caribbean Biodiversity Fund (CBF), a través del Fondo Marena, igualarán el aporte, triplicando los recursos destinados a estas iniciativas ambientales.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, afirmó que la evolución de las tarjetas gnial refleja el compromiso de la institución de integrar la innovación financiera con la sostenibilidad. Destacó que transformar plástico recuperado de las costas dominicanas en un producto de uso cotidiano demuestra que el desarrollo tecnológico puede avanzar de la mano con la responsabilidad ambiental.

La tarjeta de crédito gnial, dirigida a jóvenes de entre 18 y 34 años, mantendrá sus condiciones actuales, incluyendo una tasa de interés preferencial, comisiones reducidas, tecnología de pagos sin contacto y la sustitución gradual de las tarjetas durante los procesos de renovación y reposición, sin costo adicional para los clientes.

Entre los beneficios del producto se mantiene un 5 % de reembolso (cashback) en categorías como comida rápida, plataformas de streaming, videojuegos, cines, veterinarias y Airbnb, con un tope mensual de RD$1,000. Asimismo, continuará ofreciendo la doble acumulación de Millas Popular en compras realizadas en establecimientos deportivos y recreativos, universidades, librerías, Amazon y Apple, además de emisión y renovación sin costo, consolidando una propuesta que combina innovación, beneficios financieros y compromiso con el medioambiente.