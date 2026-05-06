Banco Popular se posiciona entre los mejores lugares para trabajar en República Dominicana

Bartolo García

LA ROMANA, R.D.– El Banco Popular Dominicano fue reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, según el ranking de Great Place to Work®, tras una evaluación basada en la experiencia y percepción de sus colaboradores.

La institución financiera, que ya cuenta con la certificación internacional, logró posicionarse como el único banco múltiple dentro del top 10 del ranking 2026, reafirmando su liderazgo en cultura organizacional dentro del sistema financiero dominicano.

Este reconocimiento valida que la entidad cumple con estándares globales en clima laboral, confianza y gestión del talento humano, destacándose por la coherencia entre sus políticas institucionales y la experiencia diaria de sus empleados.

La señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento, encabezó la delegación del Banco Popular que recogió la distinción del ranking Great Place to Work®.

En la evaluación realizada en 2025, el 93 % de los colaboradores calificó al Banco Popular como un excelente lugar para trabajar, reflejando altos niveles de satisfacción, compromiso y orgullo institucional.

Los resultados evidencian una cultura organizacional sólida, sustentada en la confianza, el respeto y la valoración del talento, lo que se traduce en equipos más motivados y en un servicio de mayor calidad para los clientes.

Asimismo, el banco obtuvo puntuaciones destacadas en dimensiones clave como credibilidad, imparcialidad, respeto, orgullo y compañerismo, posicionándose de manera competitiva tanto a nivel nacional como en el Caribe.

La entidad también impulsa iniciativas como “Innovation By All”, una estrategia orientada a fomentar la innovación inclusiva y maximizar el potencial humano, promoviendo el crecimiento sostenible de la organización.

Durante el acto de reconocimiento, la vicepresidenta ejecutiva senior de Gestión Humana, Antonia Antón de Hernández, resaltó que este logro es resultado de una gestión consistente enfocada en las personas. “Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza”, afirmó.

Por su parte, el presidente ejecutivo, Christopher Paniagua, calificó la distinción como un hito institucional que impulsa a la organización a seguir evolucionando con visión de futuro y compromiso con la excelencia.

El Banco Popular cuenta con más de 8,100 colaboradores, con una participación femenina del 59 % y un 52 % en posiciones de liderazgo. Además, en 2025 fortaleció su desarrollo organizacional con promociones internas, nuevas contrataciones y programas de capacitación, consolidando una cultura enfocada en el bienestar integral y el crecimiento profesional.