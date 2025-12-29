Banco Popular reafirma su liderazgo hipotecario con nuevo reconocimiento internacional

Euromoney distingue a la entidad por su impacto en el sector inmobiliario y más de RD$15,000 millones en créditos habitacionales

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Banco Popular Dominicano fue reconocido por segundo año consecutivo como el Mejor Banco para Bienes Raíces de la República Dominicana por la prestigiosa revista financiera Euromoney, reafirmando su liderazgo en el mercado hipotecario nacional.

El galardón resalta el desempeño sostenido de la entidad en el financiamiento inmobiliario, así como su capacidad de innovación financiera y el impacto social de sus iniciativas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda.

El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.

Este reconocimiento coincide con los resultados obtenidos por el banco al cierre de septiembre de 2025, período en el que superó los RD$15,000 millones en desembolsos hipotecarios durante los primeros nueve meses del año.

Dicha cifra consolida al Banco Popular como uno de los principales actores del mercado hipotecario, alcanzando una participación del 28.87 % en este segmento a la fecha.

Entre enero y septiembre, estos desembolsos se tradujeron en más de 3,100 préstamos hipotecarios otorgados a familias dominicanas, contribuyendo de manera directa a la adquisición de viviendas y al fortalecimiento del sector construcción.

Los señores Leonte Brea, Giselle Moreno, Francisco Ramírez y Chantall Ávila, ejecutivos del Banco Popular Dominicano.

Del total de financiamientos concedidos, un 57 % fue canalizado a través de alianzas estratégicas con empresas inmobiliarias, lo que evidencia el rol clave de estos socios dentro del ecosistema habitacional del país.

Al referirse a estos logros, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, Francisco Ramírez, destacó la solidez de la red de colaboración del banco.

Ramírez señaló que la entidad cuenta actualmente con más de 785 alianzas hipotecarias activas a nivel nacional, lo que permite ofrecer soluciones personalizadas y acompañamiento integral a los clientes durante todo el proceso de adquisición de una propiedad.

“Trabajamos día a día para que nuestros clientes accedan a su primera vivienda o a un espacio para su emprendimiento, en colaboración con aliados que garantizan un servicio confiable y de calidad”, expresó el ejecutivo.

Estas alianzas con empresas inmobiliarias reflejan el compromiso del Banco Popular y de sus socios estratégicos con el desarrollo social, económico y sostenible del país, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de familias dominicanas y fortaleciendo el mercado inmobiliario nacional.