Banco Popular reafirma liderazgo en financiamiento turístico con más de US$1,000 millones en créditos

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano consolidó su posición como la principal entidad financiera del sector turismo en la República Dominicana, al registrar una cartera de créditos de US$1,015 millones, equivalentes a RD$60,997 millones, destinados a esta industria estratégica para la economía nacional.

De acuerdo con datos del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos, esta cifra representa el 42.36 % del crédito total que la banca nacional destina al turismo, confirmando el papel del Popular como socio clave del crecimiento turístico del país.

A este monto se suman además aprobaciones pendientes de desembolso por US$414 millones, equivalentes a unos RD$24,840 millones, lo que fortalece aún más la presencia de la entidad en el financiamiento de nuevos proyectos hoteleros y de infraestructura turística.

Estos resultados fueron destacados durante el foro “Capital, confianza y crecimiento: banca y turismo”, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), donde participó el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua.

Durante su intervención, Paniagua explicó que el liderazgo del Popular responde a una estrategia sostenida por más de tres décadas, enfocada en ofrecer soluciones financieras especializadas para respaldar tanto nuevos desarrollos hoteleros como la expansión, renovación y modernización de la infraestructura existente.

“Hablar de turismo es hablar de crecimiento, de empleos, de inversión y, sobre todo, de nuevas oportunidades”, expresó el ejecutivo, al resaltar que cada proyecto turístico genera una cadena de valor que fortalece el sistema financiero, impulsa la economía y mejora el bienestar de los dominicanos.

Asimismo, destacó la confianza construida durante años con inversionistas, desarrolladores y actores relevantes del ecosistema turístico, a quienes el banco ofrece fortaleza financiera, capacidad de estructuración y un profundo conocimiento del sector.

En el marco del evento, la ABA también reconoció al ministro de Turismo, David Collado, por su labor en la promoción del destino dominicano y su contribución al fortalecimiento del turismo como motor de crecimiento económico, inversión extranjera y competitividad internacional de la República Dominicana.