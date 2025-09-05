Banco Popular reafirma liderazgo digital con tres premios de Global Finance

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano fue reconocido con tres galardones en la vigésima sexta edición de los Premios a los Mejores Bancos Digitales del Mundo, organizados por la revista especializada Global Finance.

La institución recibió los premios a la mejor aplicación de banca móvil y al mejor banco digital de consumo en la República Dominicana, posicionándose como referente en el ámbito financiero digital del país.

Asimismo, el Popular obtuvo el reconocimiento al banco con el mejor modelo de transformación digital, tanto a nivel nacional como en Latinoamérica, consolidando su papel de pionero en la región en materia de innovación y servicios financieros digitales.

Estos galardones ratifican la estrategia digital de la entidad, orientada a ofrecer soluciones innovadoras, eficientes y seguras, con el propósito de mejorar la experiencia del cliente y atraer a nuevos usuarios a través de plataformas tecnológicas de vanguardia.

El presidente ejecutivo del banco, Christopher Paniagua, expresó que “estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso con la transformación digital, poniendo siempre al cliente en el centro de nuestra innovación”.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano

Los criterios evaluados por Global Finance incluyeron la solidez de la estrategia de captación de clientes digitales, el crecimiento en el uso de canales electrónicos, la diversidad del portafolio digital, los beneficios tangibles para los clientes, así como la calidad en el diseño y la funcionalidad de las plataformas web y móviles.

Actualmente, más de 1.5 millones de usuarios digitales acceden a los servicios del Popular, aprovechando que más del 90% de las operaciones bancarias ya están disponibles en línea, lo que se traduce en mayor agilidad, comodidad y seguridad para los clientes.

En cuanto a canales de servicio, la App Popular ha alcanzado una adopción significativa: más del 71% de los clientes la utiliza, y solo en 2024 superó los 100 millones de transacciones, con un crecimiento interanual del 46%.

En los últimos dos años, el volumen de transacciones móviles se elevó a 154.9 millones de operaciones, con un crecimiento interanual del 30%. De estas operaciones, un 46% correspondió a pagos de persona a persona, reflejando la confianza de los usuarios en la banca digital.

Respecto a la web, se realizaron 42 millones de transacciones en los últimos dos años, consolidándola como una plataforma clave para los usuarios digitales. Entre estas operaciones, los pagos de servicios representaron el 45%, siendo la actividad más frecuente en este canal.

El Popular ha hecho énfasis en el diseño intuitivo de sus plataformas, incorporando funcionalidades que facilitan la navegación, el acceso seguro y el control total de las finanzas personales desde cualquier dispositivo.

Además, la entidad ha impulsado su estrategia digital con proyectos de ciberseguridad avanzada, educación financiera en línea y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, con el objetivo de mantener un servicio confiable y sostenible.

Con estos tres reconocimientos, el Banco Popular no solo se consolida como el líder digital en la República Dominicana, sino que también se posiciona entre las entidades más innovadoras de Latinoamérica, reafirmando su visión de banca moderna y centrada en el cliente.

