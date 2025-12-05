Banco Popular presenta el libro “Un salto de gigante” sobre la transformación digital del país

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano presentó su nueva publicación editorial Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital, una obra que analiza la evolución tecnológica de la República Dominicana en las últimas décadas y el impacto que esta transformación ha tenido en la vida económica, social y cultural del país. El libro reúne la visión plural de especialistas que, desde distintas disciplinas, examinan los hitos, avances y desafíos que han definido el ecosistema digital dominicano.

A lo largo de sus capítulos, los autores de la obra recorren desde los inicios de la conectividad y la evolución de las telecomunicaciones, hasta los retos contemporáneos asociados a la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la inclusión financiera y la educación digital. Arturo López Valerio, Mite Nishio, Rosario Sang, Eduardo Valcárcel, Fernando Cabrera, Rolando M. Guzmán, Mirna Eusebio Lithgow y Aitor Palacio muestra en la publicación cómo la economía dominicana se ha transformado rápidamente hacia modelos impulsados por datos, automatización y servicios digitales, con la banca como uno de sus principales catalizadores históricos.

Durante su intervención en el evento, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, destacó que este proyecto editorial surge en un momento decisivo para el país, en el que la innovación se ha convertido en motor estructural del desarrollo. Enfatizó que “la verdadera transformación digital no comienza con la tecnología, sino con la gente”, subrayando que el progreso solo es sostenible cuando fortalece capacidades, amplía oportunidades y mejora la vida de las personas.

“Hoy la República Dominicana, en múltiples sentidos, es un ejemplo de transformación en la región, gracias al empuje tecnológico protagonizado por sus organizaciones. En el Banco Popular Dominicano hemos abrazado esta visión innovadora liderando la transformación digital de los servicios financieros en nuestro país. Ha sido y es un compromiso. Hemos asumido la innovación como un eje institucional, pero también como un deber con nuestros clientes y la sociedad”, expresó el señor Paniagua.

La voz de los autores

Durante la puesta en circulación, en nombre del colectivo de especialistas responsables del contenido editorial, el señor Arturo López Valerio ofreció unas palabras de agradecimiento y reflexión sobre el propósito de la obra. Señaló que “este libro nace como una contribución al pensamiento nacional en un momento en que la digitalización se ha convertido en un determinante estructural del progreso”.

Resaltó que Un salto de gigante permite comprender con mayor profundidad la rápida evolución digital del país y evidencia cómo múltiples sectores nacionales, incluyendo el sistema financiero y el rol catalizador del Banco Popular, han impulsado esta transformación, al introducir innovaciones, sostener inversiones clave y establecer prácticas que luego se institucionalizaron en el mercado, acelerando la madurez del ecosistema digital dominicano.

“La digitalización en el país es un proceso acumulativo que atraviesa más de seis décadas. Durante ese tiempo, se ha consolidado una infraestructura de telecomunicaciones y servicios digitales que modificó la productividad empresarial, amplió el acceso financiero, reorganizó sectores completos y abrió nuevas posibilidades de crecimiento. En las dinámicas de dicho proceso se estructuran los aportes que conforman esta antología: una mirada plural y humana que permite distinguir los avances, las tensiones y los desafíos que definirán la competitividad dominicana en los próximos años”, dijo López Valerio.

Asimismo, reconoció el aporte visual de Víctor Siladi, responsable del diseño editorial y la fotografía que acompañan la obra, así como las ilustraciones del artista Elías Roedán.

Una mirada hacia el futuro

Con Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital el Banco Popular reafirma su compromiso con una visión de desarrollo, en la que la tecnología esté siempre al servicio del bienestar colectivo. El proyecto trasciende el formato impreso y se amplía a través de una plataforma multimedia que incluye el documental Dominicana ON, conducido por el creador de contenido digital Félix Báez; y el video pódcast “CTRL+RD Popular”, un espacio de conversación y análisis sobre la evolución digital en el país. Todo esto está recogido en la página web interactiva (www.popularenlinea.com/unsaltodegigante), con más recursos que profundizan y enriquecen los contenidos del libro.

Estas piezas complementarias aportan nuevas capas de comprensión sobre el salto digital dominicano, invitando a la sociedad a seguir construyendo, con visión estratégica y espíritu colaborativo, la próxima etapa de la transformación tecnológica del país.