Banco Popular invierte en talento joven con 32 nuevas becas de Excelencia Popular

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Banco Popular Dominicano anunció la entrega de 32 nuevas becas universitarias dentro de su programa Excelencia Popular, una iniciativa que ya suma más de 300 estudiantes activos y que, desde su creación, ha beneficiado a más de 650 jóvenes en todo el país.

Durante el acto, el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, Christopher Paniagua, resaltó la importancia de invertir en la educación como motor de transformación social. Recordó que el programa, con más de 20 años de trayectoria, mantiene una tasa de empleabilidad del 80%, lo que demuestra su impacto positivo en el mercado laboral y en el desarrollo nacional.

Paniagua destacó que cada becado es un profesional íntegro y competitivo, pero también un líder comprometido con su comunidad. “Nuestros becados se insertan en el mercado laboral muy rápido, porque llevan consigo disciplina, formación de calidad y un profundo sentido de servicio”, afirmó.

En la ceremonia se reconocieron a seis egresados sobresalientes del programa que culminaron en 2024 con índice académico perfecto de 4.0: Auridanys Cabrera, Nicaury Sánchez, Ailyn Gilfillan, Yuliana Zorrilla, Alex Frías y Christopher Guerrero Lantigua.

En nombre de los becados, Guerrero Lantigua pronunció unas palabras de agradecimiento, motivando a los nuevos integrantes del programa a aprovechar al máximo esta oportunidad.

De igual modo, el presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA, Frank Rodríguez González, intervino en representación de las instituciones académicas aliadas, destacando el modelo de colaboración universidad–empresa que ha caracterizado al programa.

Rodríguez subrayó que el programa Excelencia Popular es un ejemplo de alianza estratégica alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relacionados con la educación de calidad y el crecimiento económico sostenible.

Los nuevos becados cursarán mayoritariamente carreras en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con lo cual se asegura que República Dominicana forme profesionales capaces de enfrentar los desafíos de un mundo digital y globalizado.

Un dato significativo es que el 50% de las becas fueron otorgadas a mujeres, muchas de ellas en disciplinas como ingeniería, telecomunicaciones y ciberseguridad, fortaleciendo así la participación femenina en sectores clave para el futuro.

El programa Excelencia Popular no se limita al pago del 100% de los estudios superiores. También otorga a cada becado un equipo informático, ofrece formación complementaria en habilidades blandas, emprendimiento y liderazgo, e incluso abre puertas para pasantías en empresas del Grupo Popular.

Este año, el programa también incorpora un componente de mentoría, donde colaboradores del banco acompañarán a los estudiantes, ofreciéndoles orientación y apoyo en su proceso académico y de inserción laboral.

De esta forma, el Banco Popular reafirma su compromiso de invertir en la educación como herramienta de desarrollo, no solo para los estudiantes y sus familias, sino para la sociedad dominicana en su conjunto.

Con la incorporación de estos 32 nuevos becados, Excelencia Popular consolida dos décadas de impacto sostenido, demostrando que la inversión en conocimiento y en talento joven es la clave para construir un país más competitivo, inclusivo y con mayores oportunidades.