Banco Popular impulsa la educación financiera de niños y jóvenes en la Semana Económica y Financiera 2026

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano participará en la Semana Económica y Financiera 2026 (#sefBCRD), ofreciendo charlas y talleres dirigidos a niños y jóvenes, con el objetivo de fomentar desde temprana edad una cultura de ahorro, planificación y toma de decisiones financieras responsables.

En esta ocasión, la Semana Económica y Financiera, una iniciativa del Banco Central de la República Dominicana, se llevará a cabo del 16 al 20 de marzo, en Santo Domingo, Santiago y Baní, en el marco de la Global Money Week, promovida por la Fundación Child & Youth Finance International.

Educación financiera para niños y jóvenes

En concreto, la agenda auspiciada por el Banco Popular inicia en Santo Domingo el lunes 16 de marzo, a las 9:00 de la mañana, con la charla “Finanzas con propósito”, dirigida a jóvenes de 15 a 18 años, que se realizará en el salón Américo Lugo del auditorio del Banco Central de la República Dominicana.

Esta charla, impartida por la facilitadora Pamela Pichado, orienta a los jóvenes sobre la relevancia de comprender el valor del dinero y saber diferenciar entre necesidades básicas y caprichos. En ella, se invita a los adolescentes a conversar con sus padres sobre el manejo del dinero familiar y aprender con ellos estrategias de ahorro, gasto e inversión en el hogar.

Luego, el martes 17 de marzo, a las 10:30 de la mañana, se impartirá el taller educativo “Ahorrar nos hace bien”, en colaboración con Ciencia Divertida, dirigido a niños de 9 a 11 años, en el Teatro Económico del auditorio. Aquí, utilizando metodologías lúdicas, se enseña a los niños a gestionar recursos económicos y naturales con prudencia, creando en ellos conciencia sobre finanzas personales saludables y sostenibilidad ambiental.

El jueves 19, a las 10:30 de la mañana, el Popular ofrecerá nuevamente la charla “Finanzas con propósito” en la sala Salomé Ureña del auditorio del Banco Central, dirigida también a jóvenes de 15 a 18 años.

Finalmente, el viernes 20, a las 10:30 de la mañana, la entidad bancaria repetirá nuevamente el taller “Ahorrar nos hace bien”, en el Teatro Económico del auditorio del Banco Central.

Presencia en Santiago y en Baní

Por su parte, en Santiago de los Caballeros, el martes 17 de marzo, a las 9:30 de la mañana, se impartirá la charla “Finanzas con propósito” para adolescentes de 15 a 18 años, en el auditorio del Centro León.

Esta actividad se replicará el jueves 19 de marzo, también a las 9:30 de la mañana, en el mismo recinto.

Finalmente, en Baní, el jueves 19 de marzo, a las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo la charla “Finanzas con propósito”, dirigida a jóvenes de 15 a 18 años, en el salón A del Centro Cultural Perelló.