Banco Popular impulsa jornada de reforestación con comunicadores en la Sierra de Santiago

Bartolo García

San José de las Matas, Santiago.– Voluntarios del Banco Popular Dominicano, junto a periodistas, comunicadores y líderes digitales de la región Norte, llevaron a cabo una jornada de reforestación en la comunidad de Mezquino, donde fueron sembradas más de 6,000 plantas.

La actividad, desarrollada en Los Montones Arriba, constituye la primera jornada de reforestación del banco en este 2026 y forma parte de su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales.

El proceso de siembra se realizó en un terreno de 107 tareas, ubicado en la subcuenca del río Bao, dentro de la microcuenca de Jánico, una zona clave para la conservación hídrica en la región de La Sierra.

Esta área es considerada una de las cuencas hidrográficas más importantes del país, con capacidad para abastecer de agua potable a más de cinco millones de personas, lo que resalta la relevancia de este tipo de iniciativas ambientales.

La jornada contó con la participación de aproximadamente 250 personas, incluyendo colaboradores voluntarios, representantes de medios de comunicación y miembros de la comunidad digital, consolidando así un esfuerzo colectivo en favor del medioambiente.

Con esta intervención, el Banco Popular alcanza su jornada número 87 desde el año 2000, superando los 15,000 voluntarios involucrados en este tipo de acciones a lo largo de más de dos décadas.

Durante la actividad, técnicos del Plan Sierra acompañaron a los participantes, orientándolos en cada etapa del proceso de siembra y promoviendo prácticas responsables de reforestación.

Se informó que, en su etapa adulta, los árboles sembrados tendrán la capacidad de capturar unas 1,920 toneladas de dióxido de carbono, retener 720,000 kilogramos de suelo y almacenar hasta 18 millones de litros de agua al año.

Asimismo, se destacó que la utilización de hidrogel en el proceso aumenta en un 80 % la supervivencia de las plantas, al permitir una mayor retención de humedad en las raíces.

Durante la jornada se sembraron 31 especies de árboles y plantas, de las cuales 29 son nativas, incluyendo algunas que figuran en el Libro Rojo de especies amenazadas, lo que contribuye a la conservación de la biodiversidad.

En el marco de la actividad, José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, resaltó que estas acciones responden a una visión de sostenibilidad que busca mitigar los efectos del cambio climático.

Por su parte, Inmaculada Adames valoró el respaldo del Banco Popular, destacando que este tipo de iniciativas representan un aporte significativo a la protección ambiental y al desarrollo sostenible del país.

En la actividad también participó Dinorah Grullón, gerente de la División de Proyectos del Banco Popular, quien acompañó esta jornada que refuerza el compromiso institucional con el medioambiente.

Finalmente, la entidad reafirmó que estas jornadas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, promoviendo un modelo de desarrollo más humano, inclusivo y comprometido con el bienestar colectivo.

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