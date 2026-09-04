Banco Popular impulsa inversiones sostenibles para elevar la competitividad del turismo dominicano

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Banco Popular Dominicano destacó la sostenibilidad como un elemento estratégico para fortalecer la competitividad, eficiencia y resiliencia de la industria turística nacional, durante su participación en la Exposición Comercial ASONAHORES 2026, donde presentó las iniciativas que desarrolla para acompañar a hoteles, desarrolladores y empresas proveedoras en sus procesos de transformación sostenible.

Durante la conferencia “Turismo sostenible: el acompañamiento integral del Banco Popular para pasar de la visión a la implementación”, Nathaly Uribe, gerente de Banca Responsable de la entidad financiera, explicó la importancia de transformar los objetivos ambientales y sociales de las empresas turísticas en acciones concretas y resultados verificables. En ese contexto, resaltó el papel de la banca como aliado para facilitar inversiones sostenibles, combinando financiamiento, conocimiento técnico y acompañamiento especializado.

Durante el evento, la señora Nathaly Uribe, gerente de Banca Responsable del Banco Popular, abordó cómo convertir las metas de sostenibilidad del sector turístico en acciones concretas y resultados verificables.

Como parte de su estrategia y de su adhesión a los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas, el Popular desarrolla talleres de capacitación en sostenibilidad dirigidos a clientes empresariales, incluyendo compañías del sector turístico. Estas iniciativas abordan la reducción de la huella de carbono y la incorporación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), con el propósito de apoyar la transición hacia operaciones con menores emisiones y mayor capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.

La entidad ofrece además a sus clientes empresariales la Certificación en Medición de Emisiones Corporativas según el GHG Protocol y la Norma ISO 14064-1, mediante la cual las empresas pueden desarrollar capacidades para calcular su huella de carbono organizacional, identificar oportunidades para reducir emisiones y alinear sus operaciones con estándares internacionales en materia de sostenibilidad.

De izquierda a derecha, los señores Robinson Bou, Frank Rainieri, Enrique Martinón y Juan Manuel Martín de Oliva.

Durante la conferencia también se destacó que la eficiencia energética, la gestión adecuada del agua y los residuos, la economía circular y la resiliencia de las infraestructuras pueden generar beneficios tanto ambientales como financieros. Estas medidas permiten reducir costos operativos, gestionar riesgos, proteger los recursos naturales y contribuir a la sostenibilidad económica de las empresas turísticas en el largo plazo.

El Popular resaltó además su posición dentro del financiamiento turístico nacional. Al cierre de mayo, su cartera destinada al sector alcanzó RD$61,505 millones, equivalente al 43.9 % del financiamiento otorgado por el sistema financiero dominicano al turismo, según indicadores de la Superintendencia de Bancos. Al incorporar la cartera turística de Popular Bank, filial del Grupo Popular con sede en Panamá, el monto asciende a RD$73,418 millones, mientras existen aprobaciones pendientes por US$318 millones, equivalentes a aproximadamente RD$18,762 millones.

La entidad recordó que su relación con el turismo dominicano se extiende por más de tres décadas, período durante el cual ha combinado financiamiento, asesoría técnica y conocimiento especializado para respaldar proyectos vinculados al desarrollo de esta industria. Con este enfoque, Banco Popular busca integrar sostenibilidad y financiamiento como herramientas para fortalecer uno de los principales pilares del crecimiento económico de la República Dominicana.