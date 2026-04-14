Banco Popular impulsa educación financiera femenina junto a ADCS

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano, en alianza con la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, desarrolló un encuentro virtual formativo enfocado en fortalecer la educación financiera de mujeres profesionales en la República Dominicana.

La iniciativa, titulada “Finanzas personales para mujeres: consejos prácticos y recomendaciones”, estuvo dirigida a cronistas sociales, periodistas y comunicadoras interesadas en mejorar sus conocimientos sobre la administración del dinero.

La jornada fue impartida por las especialistas Pamela Pichardo y Teresa Sánchez, quienes ofrecieron orientaciones prácticas sobre organización financiera personal y la creación de hábitos sostenibles a largo plazo.

Durante la sesión, las expertas destacaron el uso de plataformas educativas como la Academia Finanzas con Propósito, un espacio digital gratuito impulsado por el Banco Popular que brinda cursos y certificaciones en ahorro, inversión y planificación financiera.

Al inicio del encuentro, Esteban Martínez-Murga explicó que la entidad promueve una visión de desarrollo basada en la llamada “economía de la bondad”, donde el crecimiento económico se vincula directamente con el bienestar social y la inclusión financiera.

De su lado, la presidenta de la ADCS, Caroll Mueses, agradeció la iniciativa y resaltó la importancia de este tipo de espacios en un contexto donde la planificación financiera es clave para lograr estabilidad y bienestar.

El encuentro también abordó aspectos fundamentales como la importancia del ahorro, el manejo consciente del gasto, la planificación de metas financieras y la creación de fondos de emergencia como herramientas para fortalecer la seguridad económica.

Finalmente, esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del Banco Popular por fomentar la educación financiera en la sociedad dominicana, promoviendo una toma de decisiones más informada y contribuyendo al desarrollo económico sostenible de las familias.