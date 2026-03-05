Banco Popular impulsa educación financiera con la serie “Decisiones que cuentan”

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Banco Popular Dominicano anunció el lanzamiento de la serie audiovisual “Decisiones que cuentan”, una iniciativa educativa que busca promover la educación financiera a través de historias inspiradas en situaciones de la vida cotidiana.

La producción estará disponible de manera gratuita en el portal educativo Academia Finanzas con Propósito, accesible a través del sitio finanzasconproposito.edu.do.

La serie presenta relatos basados en experiencias reales, en los que los protagonistas enfrentan decisiones financieras que influyen directamente en su bienestar y en el logro de sus metas personales.

A través de un formato narrativo dinámico, el contenido busca demostrar cómo una decisión financiera acertada puede transformar el rumbo de una historia de vida.

La producción también pretende inspirar a los espectadores a tomar mayor control de sus finanzas personales mediante la planificación, el uso responsable del crédito y el acceso a información financiera confiable.

Cada capítulo contará con un espacio propio dentro del portal educativo del banco, donde los usuarios podrán acceder a materiales complementarios relacionados con los temas abordados en la serie.

El audiovisual fue producido por el Banco Popular y la agencia Panamericana Films, con guiones de Liquid-Digital Agency.

Estos contenidos incluyen información sobre productos y servicios financieros que ayudan a los usuarios a aplicar en la práctica los conocimientos presentados en cada episodio.

Durante el acto de lanzamiento, Giselle Moreno destacó que la iniciativa reafirma el compromiso histórico de la entidad con la educación financiera en la República Dominicana.

La ejecutiva recordó que desde su fundación, hace más de seis décadas, el banco ha promovido el acceso a los servicios financieros como una herramienta clave para el desarrollo económico y social del país.

La plataforma Academia Finanzas con Propósito ofrece actualmente 19 cursos impartidos por expertos certificados en áreas de finanzas personales y gestión financiera avanzada.

Además, incluye dos programas enfocados en gestión comercial y un curso dirigido al público infantil titulado “Aventura financiera”, que promueve hábitos financieros saludables desde edades tempranas.

Entre los cursos con mayor demanda se encuentran “Ahorro con Propósito” y “Tarjeta de Crédito”, que forman parte de los contenidos más consultados por los usuarios.

Hasta la fecha, la plataforma ha registrado más de 504,000 visitas, cuenta con 20,673 usuarios inscritos y ha otorgado más de 2,439 certificados de finalización de sus programas formativos.