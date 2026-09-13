Banco Popular duplica capacidad de su Lounge en el AILA con nueva sala para viajeros de salida

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco Popular Dominicano amplió su Lounge Popular en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con la incorporación de una nueva sala destinada exclusivamente a pasajeros con vuelos internacionales de salida, una iniciativa que permite duplicar la capacidad del servicio.

Con esta ampliación, Lounge Popular pasa a contar con dos áreas diferenciadas, una para viajeros que llegan al país y otra para quienes parten desde el AILA. La nueva configuración busca ofrecer una experiencia más cómoda, personalizada y adaptada a las necesidades de los tarjetahabientes durante sus desplazamientos.

La nueva sala se encuentra además más próxima a las puertas de embarque, lo que facilita el acceso de los pasajeros antes de abordar sus vuelos y contribuye a reducir desplazamientos dentro de la terminal aérea.

Desde su apertura en noviembre de 2021, el Lounge Popular ha recibido más de 400,000 visitas, reflejando, según la entidad, un crecimiento sostenido en el uso del servicio. “Este nuevo espacio nos permite responder a una demanda creciente, expandir nuestros servicios y continuar ofreciendo mayores niveles de bienestar y conveniencia durante sus viajes”, expresó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular.

El beneficio está dirigido a los titulares y adicionales de las tarjetas Mastercard Black y Visa Infinite Prestige, quienes pueden acceder a áreas de descanso, conexión inalámbrica, asistencia personalizada, orientación de vuelos, acompañamiento migratorio, manejo de equipaje, paso preferente y una oferta de alimentos y bebidas de cortesía.

El Lounge Popular opera las 24 horas del día y no tiene costo para los tarjetahabientes elegibles, siempre que realicen su reserva con al menos 24 horas de anticipación a través de la plataforma Before Boarding.

La ampliación forma parte de la estrategia del Banco Popular para fortalecer los beneficios asociados a su portafolio de tarjetas premium y continuar ofreciendo servicios especializados a viajeros frecuentes en una de las principales terminales aéreas de la República Dominicana.