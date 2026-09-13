Abel Martínez propone pacto entre opositores si hay segunda vuelta en 2028

Bartolo García

Moca, Espaillat.– Abel Martínez propuso que los principales líderes de la oposición comiencen desde ahora a discutir una estrategia común ante una eventual segunda vuelta presidencial en 2028, con el objetivo de evitar divisiones y establecer reglas claras antes de que llegue el proceso electoral.

Durante un encuentro celebrado en Juan López, Moca, el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que cada organización política tiene derecho a trabajar para ganar en primera vuelta, aunque consideró prudente contemplar desde ahora un escenario en el que ninguna fuerza logre imponerse inicialmente.

“Los líderes de la oposición debemos sentarnos, dejar a un lado cualquier ego, establecer reglas claras y llevar la fiesta en paz”, expresó Martínez, quien planteó que, si se produce una segunda vuelta, las organizaciones opositoras deberían respaldar a la fuerza que permanezca en competencia.

El dirigente aclaró que no está proponiendo una alianza electoral anticipada ni limitar las aspiraciones de otros partidos, sino acordar con tiempo una ruta que permita evitar enfrentamientos internos y definir cómo actuaría la oposición en caso de una segunda ronda.

Martínez insistió en que su objetivo inmediato es fortalecer al PLD y colocarlo en condiciones de encabezar la boleta presidencial en 2028. “Cada partido debe trabajar para quedar en primer lugar. Nosotros vamos a fortalecer al PLD para ganar”, manifestó.

Ante dirigentes, comunitarios y simpatizantes, también llamó a la militancia peledeísta a mantener la unidad, fortalecer la organización y profundizar su conexión con la ciudadanía, al tiempo que reiteró que continuará recorriendo comunidades y escuchando a la gente.

“El PLD tiene que salir fortalecido, unido y conectado con la gente. Voy a seguir trabajando, recorriendo cada comunidad y construyendo la fuerza necesaria para ganar en el 2028”, puntualizó Martínez, quien considera necesario que la oposición se prepare con anticipación ante la posibilidad de una segunda vuelta presidencial.