Banco Popular controla intento de asalto en sucursal de Higüey sin heridos ni daños materiales

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco Popular Dominicano informó este jueves que se registró un incidente en su sucursal de Higüey al mediodía, cuando un individuo ingresó al establecimiento manifestando su intención de cometer un atraco.

Según el comunicado oficial, el sujeto no portaba ningún arma y fue rápidamente controlado por el personal de seguridad del banco, evitando así cualquier situación de riesgo para empleados o clientes presentes en la oficina.

La institución destacó que ninguna persona resultó herida ni se produjeron daños materiales, gracias a la efectiva aplicación de los protocolos de seguridad diseñados para responder ante este tipo de situaciones.

“Gracias a la rápida y efectiva actuación del personal de seguridad, así como a la aplicación inmediata de los protocolos establecidos, la situación fue controlada sin que se produjeran daños personales ni materiales”, indicó la entidad bancaria en su comunicado.

De acuerdo con la información ofrecida, las autoridades policiales acudieron inmediatamente al lugar de los hechos, procediendo a detener al individuo y ponerlo bajo custodia. Tras la inspección, se confirmó que el sospechoso no portaba ningún tipo de arma al momento del intento de asalto.

El Banco Popular valoró la colaboración oportuna de la Policía Nacional, que actuó con celeridad para asegurar el área y garantizar la protección de todos los presentes en la sucursal.

Asimismo, la entidad reiteró su compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad en todas sus operaciones a nivel nacional, en coordinación permanente con las autoridades competentes.

“El Banco Popular Dominicano reitera su compromiso con la seguridad de sus clientes, colaboradores y comunidades, manteniendo activos sus protocolos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad”, señala la nota de prensa emitida por la Vicepresidencia Ejecutiva de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, S.A.

El incidente causó un breve momento de tensión entre las personas que se encontraban en el área, pero fue rápidamente controlado sin interrupción significativa de las operaciones bancarias.

Clientes que presenciaron el hecho valoraron la tranquilidad y profesionalismo con que actuó el personal del banco y la seguridad privada, quienes siguieron los pasos establecidos en los manuales de emergencia de la entidad.

El detenido permanece bajo investigación por parte de las autoridades locales, que buscan determinar sus motivaciones y si actuó solo o con algún cómplice externo.

El Banco Popular, una de las principales entidades financieras del país, reiteró que continuará fortaleciendo su infraestructura de seguridad, sistemas de monitoreo y programas de capacitación para su personal, con el fin de proteger la integridad de todos sus usuarios y colaboradores.

