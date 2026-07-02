Banco Popular consolida su liderazgo laboral al ser distinguido nuevamente entre las mejores empresas del país

Bartolo García

El Banco Popular Dominicano fue reconocido por decimocuarta ocasión como la Mejor Empresa para Trabajar en la República Dominicana, de acuerdo con el estudio anual realizado por la revista Mercado. Este reconocimiento destaca el compromiso de la entidad con una gestión del talento humano enfocada en el bienestar integral, el desarrollo profesional y una cultura organizacional basada en valores, innovación y aprendizaje continuo.

La institución ha fortalecido su estrategia de bienestar mediante iniciativas que abarcan el desarrollo físico, emocional, financiero, social y profesional de sus colaboradores. Solo durante 2025 implementó más de 55 programas de bienestar, que generaron alrededor de 105,000 interacciones, además de brindar acompañamiento emocional a más de 1,600 empleados y sus familiares, apoyados por el Centro de Bienestar Popular y el Centro Deportivo Popular.

La publicación también resaltó que el Banco Popular promueve una cultura organizacional enfocada en el aprendizaje continuo, el liderazgo consciente y ambientes laborales inclusivos y colaborativos. Entre sus principales programas figuran Altos Potenciales, Discovery 360 y Discovery Junior, diseñados para fortalecer competencias de liderazgo, comunicación y adaptación al cambio.

Asimismo, la entidad cuenta con una red de 250 delegados de valores, quienes durante 2025 realizaron más de 2,900 encuentros que impactaron a la totalidad de los colaboradores, fortaleciendo la cohesión de los equipos y promoviendo conductas alineadas con los principios institucionales. A esto se suma la celebración de 20 años de su Cultura Basada en Valores, una iniciativa que ha contribuido a consolidar un ambiente de confianza, respeto y crecimiento permanente.

El compromiso del Banco Popular con el bienestar de su personal también quedó reflejado en la certificación Great Place to Work®, que otorgó a la organización una valoración positiva del 93 % en aspectos como credibilidad, respeto, imparcialidad y compañerismo, consolidando su posición como uno de los empleadores más valorados del país.

En el marco del Mejores Empresas para Trabajar Summit 2026, la vicepresidenta ejecutiva sénior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Crédito y Cumplimiento, Antonia Antón de Hernández, destacó que el liderazgo moderno debe centrarse en diseñar, innovar y desarrollar a las personas, especialmente en un contexto marcado por la inteligencia artificial y la transformación tecnológica. Señaló que las organizaciones más exitosas son aquellas que colocan a su gente en el centro de su estrategia y construyen entornos de confianza, propósito y desarrollo sostenible.