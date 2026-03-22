Banco Popular celebra asamblea de accionistas

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano, S. A. – Banco Múltiple celebró su Asamblea General Extraordinaria – Ordinaria Anual de accionistas, en la cual presentó los resultados alcanzados durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2025, los cuales reflejan la fortaleza financiera de la entidad bancaria, su crecimiento sostenido y su capacidad para continuar apoyando el desarrollo económico y social del país.

Durante la asamblea, que fue dirigida por el señor Manuel Grullón Hernández, en calidad de vicepresidente del Consejo de Administración, debido a la ausencia del señor Manuel E. Jiménez F., presidente de ese organismo, y según lo contemplan los Estatutos Sociales de la empresa, los accionistas conocieron el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, así como los estados financieros auditados de la entidad, que evidencian el desempeño favorable del banco, sustentado en una gestión prudente del riesgo, una cartera de crédito en expansión y el fortalecimiento continuo de sus capacidades tecnológicas y operativas.

La entidad bancaria destacó que estos resultados le han permitido consolidar su estrategia de crecimiento sostenible, mantener altos niveles de calidad de activos y continuar impulsando iniciativas de innovación, seguridad tecnológica y transformación digital orientadas a mejorar la experiencia de sus clientes.

Asamblea General Extraordinaria

Al sesionar como Asamblea General Extraordinaria, y tras comprobar el quórum reglamentario, los accionistas aprobaron el incremento del capital social autorizado de la entidad desde RD$75,000 millones hasta RD$85,000 millones, con el objetivo de respaldar los planes de crecimiento futuro del banco y fortalecer su estructura patrimonial.

Esta decisión responde a la estrategia de capital de la institución, orientada a mantener niveles adecuados de solvencia y apoyar la expansión de sus operaciones en los distintos sectores productivos de la economía nacional.

Asamblea General Ordinaria Anual

Durante la sesión como asamblea ordinaria, los accionistas conocieron y aprobaron el Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración, el informe del comisario de cuentas y los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, aprobaron la gestión del Consejo de Administración durante el período y conocieron la certificación relativa a las acciones suscritas y pagadas con cargo al capital social autorizado.

La asamblea también aprobó la propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio social, incluyendo la distribución de dividendos a los accionistas y el fortalecimiento de las reservas de la entidad, en cumplimiento de la normativa vigente.

Decisiones sobre el consejo de administración

Los accionistas aprobaron la ratificación de los señores Manuel A. Grullón, Marcial M. Najri, Manuel Grullón Hernández y Erich Schumann como miembros del Consejo de Administración que conforman el Grupo I. Asimismo, aprobaron la inclusión de los señores Manuel E. Jiménez F. y Nathalia Quirós Gómez dentro del Grupo I y III, respectivamente, por un período de tres años, así como la integración del señor Manuel Grullón Hernández, vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Popular, dentro del Grupo II.

Estas decisiones fortalecen la continuidad del gobierno corporativo de la institución y respaldan su visión estratégica de largo plazo.

Logros cuantitativos

Por medio de un mensaje grabado a los asambleístas, el presidente del Consejo de Administración del Banco Popular, señor Manuel E. Jiménez F., informó que al cierre del ejercicio social 2025, el Banco Popular registró activos totales por RD$929,748 millones, lo que representa un crecimiento de 9.4% respecto al año anterior.

La cartera de préstamos neta ascendió a RD$579,145 millones, para un crecimiento de RD$42,134 millones, mientras que los depósitos totales alcanzaron RD$702,933 millones, reflejando un crecimiento de 8.9%.

El señor Jiménez indicó que la institución mantuvo sólidos indicadores de calidad de activos, con un índice de morosidad de 1.55%, inferior al promedio del sistema financiero, y una cobertura de cartera vencida de 193%.

El patrimonio técnico cerró el año en RD$113,550 millones, con un índice de solvencia de 15.68%, superior al promedio de la banca múltiple.

Finalmente, al 31 de diciembre de 2025, el banco obtuvo utilidades brutas por RD$37,822 millones y utilidades netas por RD$29,737 millones, luego del pago de RD$8,085 millones en impuestos.

Avances estratégicos en innovación, sostenibilidad y turismo

Durante el ejercicio 2025, el Banco Popular continuó fortaleciendo su liderazgo en innovación digital y transformación tecnológica. En este sentido, su App Popular superó los 1.2 millones de usuarios, ampliando el acceso de los clientes a los servicios financieros a través de canales digitales seguros y eficientes.

Asimismo, la entidad lanzó una nueva tarjeta de débito digital disponible directamente en la aplicación y presentó API Portal, una plataforma que permite integrar servicios financieros mediante interfaces de programación, fortaleciendo el ecosistema tecnológico del grupo financiero.

En materia de ciberseguridad, el banco continuó ampliando sus capacidades mediante sus centros especializados de operaciones tecnológicas y de seguridad, que cuentan con certificaciones internacionales y emplean soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la detección de incidentes y la protección de la información.

Compromiso con la sostenibilidad

Como primer banco dominicano signatario de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas (UNEP FI), el Popular reafirmó su compromiso con la sostenibilidad mediante el financiamiento de proyectos de energía renovable por más de US$525 millones, el impulso de soluciones de leasing verde y el desarrollo de iniciativas educativas como la Academia Finanzas con Propósito, orientada a promover la educación financiera y la inclusión.

Este desempeño institucional fue reconocido además con diversos galardones nacionales e internacionales, entre ellos el de Banco del Año en la República Dominicana, otorgado por la revista financiera The Banker, del grupo Financial Times, así como la empresa con mejor reputación del país, ocupando el primer lugar del ranking Merco Empresas 2025.