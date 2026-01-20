Banco Mundial resalta avances económicos y sociales tras encuentro con Abinader

Bartolo García

Representantes del Banco Mundial destacaron la estabilidad económica y política de la República Dominicana, tras una visita oficial al país y un encuentro sostenido con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Durante la reunión, los delegados del organismo multilateral valoraron el desempeño económico y social del país, calificando como “muy impresionante” el trabajo realizado por el Gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica y sostener un crecimiento continuo a lo largo de varias décadas.

Los representantes del Banco Mundial abordaron con el mandatario la agenda de desarrollo nacional, así como los programas y proyectos que la institución impulsa en áreas estratégicas como crecimiento económico, inclusión social y fortalecimiento institucional.

Al finalizar el encuentro, Diana Alarcón, representante del Directorio del Banco Mundial, explicó que la delegación —que representa cerca de una tercera parte de los países miembros— realizó recorridos por distintos proyectos financiados y apoyados por el organismo.

Alarcón afirmó que los resultados observados reflejan una gestión enfocada en mantener la estabilidad económica y política, al tiempo que se promueve el crecimiento con reducción de la pobreza y mejoras sostenidas en los salarios.

Asimismo, señaló que existen amplias oportunidades para profundizar la cooperación entre el Banco Mundial y la República Dominicana, especialmente en programas sociales, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y fortalecimiento del sector privado.

Indicó que áreas como turismo, energía y banca comercial ofrecen un terreno fértil para nuevas iniciativas conjuntas que contribuyan a un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Por su parte, Marcos Chiliatto, también miembro del Directorio del Banco Mundial, subrayó que la República Dominicana ha logrado mantener un crecimiento superior al 5 % durante los últimos 30 años, una hazaña alcanzada por muy pocos países a nivel mundial.

Chiliatto destacó que este desempeño ha sido clave para la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, consolidando al país como un referente regional.

El representante valoró además los avances en indicadores sociales, como la reducción del hambre a mínimos históricos, en coordinación con organismos internacionales como la FAO, así como el fortalecimiento de políticas de empleo y capacitación laboral.

Mencionó programas apoyados por el Banco Mundial, entre ellos Súperate, como ejemplos de iniciativas que contribuyen a mejorar la inclusión social y las oportunidades de desarrollo humano.

No obstante, advirtió que los principales retos hacia adelante están vinculados al aumento de la productividad, mediante inversiones en infraestructura, educación, energía, puertos y sistemas de comunicación.

En ese sentido, consideró que estas mejoras permitirían recuperar y sostener tasas históricas de crecimiento de entre 4 % y 5 %, consideradas un referente en América Latina y el Caribe.

El encuentro marcó la culminación de una misión técnica del Banco Mundial al país y contó con la presencia del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien acompañó al mandatario durante las conversaciones.

La delegación del Banco Mundial estuvo encabezada por Abdelhak Bedjaoui, junto a Naoya Jinda y Sigrún Rawet, además de otros directivos y representantes regionales.

Este encuentro reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de mantener una relación de cooperación activa con los organismos financieros internacionales, orientada a impulsar políticas públicas y proyectos que fortalezcan el desarrollo sostenible y el bienestar de la población.