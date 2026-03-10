Banco Múltiple Ademi da inicio en RD al 18vo Encuentro Anual de la Alianza Global Banca para la Valores (GABV)



Santo Domingo. – República Dominicana es el escenario del 18vo Encuentro Anual de la Alianza Global para la Banca con Valores, evento que tiene como entidad anfitriona a Banco Múltiple Ademi y que reúne a Presidentes Ejecutivos de bancos de más de 35 países. El acto de apertura estuvo encabezado por la Vicepresidenta del País, Raquel Peña, y autoridades del sector bancario nacional.



La GABV, por sus siglas en inglés, es un movimiento global de líderes y organizaciones punteras del sector bancario que ponen las finanzas al servicio de las personas y el planeta, con el objetivo colectivo de hacer que el sistema bancario sea más transparente y apoyar la sostenibilidad económica, social y medioambiental.



Al tomar la palabra, la vicepresidenta Raquel Peña describió el evento anual como un espacio que reúne a líderes del sistema financiero internacional comprometidos con una visión de la banca direccionada a que el desarrollo económico se construye con inclusión, sostenibilidad y equidad.



Peña precisó que el sistema financiero no solo impulsa el crecimiento económico, también puede ampliar oportunidades y reducir brechas sociales y que, desde esa perspectiva, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader han impulsado políticas orientadas a ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer el ecosistema productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas.



“Este encuentro no es solo una agenda de trabajo, es la reafirmación de un compromiso compartido: poner las finanzas al servicio de las personas y del medioambiente y ser ejemplo global de esas buenas prácticas”, expresó en el acto de apertura Andrés Bordas, Presidente Ejecutivo de Banco Múltiple Ademi.



En su discurso de bienvenida también resaltó la relevancia de más de 160 líderes del sector financiero en países de Europa, Oceanía, África, Asia y América estén presentes en República Dominicana, ya que posiciona al país como el epicentro global en la conversación sobre inclusión financiera, el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas.



El Presidente del Consejo de la GABV y CEO de Sunrise Bank, David Reiling manifestó: “abrimos este Encuentro Anual con la convicción de que la banca puede ser un actor decisivo para reducir brechas y fortalecer la cohesión social. Santo Domingo será el espacio para reforzar alianzas y compartir modelos de inclusión financiera, a partir del aprendizaje y la experiencia de los bancos de América Latina y el Caribe y de toda la red global, así como para avanzar en respuestas responsables ante la tecnología y el clima.

Agradecemos a Banco Múltiple Ademi su liderazgo y hospitalidad al acoger este evento y por mostrar, desde la República Dominicana, el impacto tangible de la banca con valores´´.



El encuentro, que se celebra del 9 al 12 de marzo de 2026 en el hotel El Embajador, tiene como tema central “Las Finanzas como Fuerza para la Inclusión y la Equidad” y se llevan a cabo paneles, conferencias y talleres para abordar el futuro de la banca con valores



Compromiso por más de 42 años



El presidente del Consejo de Administración de Banco Múltiple Ademi, Juan Manuel Ureña, destacó durante la apertura de la GABV que, desde su fundación hace más de cuatro décadas, la institución ha mantenido el compromiso de ampliar el acceso a servicios financieros para micro y pequeños empresarios, fortaleciendo la economía de las comunidades y demostrando cómo la banca orientada a valores puede contribuir de manera concreta al desarrollo sostenible de la República Dominicana.



El programa inaugural incluye, además, la conferencia magistral “Panorama Global y Realidades Locales”, a cargo del especialista mexicano en relaciones internacionales y geopolítica Mauricio Meschoulam. Tras la presentación, se celebró un panel con representación de líderes de la banca con valores en Colombia, Estados Unidos, Ghana e Italia.



Paralelamente a la reunión anual se han celebrado los módulos presenciales de dos programas formativos de la GABV: la Academia de Liderazgo, orientada a profesionales senior de bancos con valores; y la Academia de Gobernanza, programa dirigido a directores no ejecutivos que culmina su cuarta edición con la graduación en República Dominicana.



Dentro de la agenda de tres días, están previstas distintas mesas redondas y conferencias en temáticas relacionadas con la inclusión financiera, la inteligencia artificial o el empoderamiento de los jóvenes. Entre los ponentes invitados destacan:



Celina de Sola, cofundadora y presidenta de Glasswing International, trabaja en 12 países para generar oportunidades para niñas, niños y jóvenes a través de la educación, la salud mental y la inclusión económica.



Mercedes Bidart, CEO y cofundadora de Quipu, una Fintech que amplía el acceso al crédito para micronegocios informales en América Latina mediante modelos de scoring basados en inteligencia artificial equitativa.



Lala Lovera, emprendedora social venezolana y cofundadora de Fundación Comparte Colombia, impulsa la cohesión social y la inclusión económica a través de modelos educativos innovadores.

René Maldonado, eespecialista en migración y remesas en el Banco Interamericano de Desarrollo, fortaleciendo la inclusión financiera y los sistemas regulatorios en América Latina y el Caribe.