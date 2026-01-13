Banco BHD posiciona a República Dominicana en el debate turístico global con su Foro en Fitur 2026

Bartolo García

El Banco BHD anunció la realización de la tercera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión, un espacio de análisis y reflexión que se desarrollará en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, consolidándose como el único evento dominicano que aporta contenido especializado sobre el sector turístico dentro de esta feria internacional.

En esta ocasión, el foro se celebrará bajo el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”, abordando los cambios, oportunidades y nuevos segmentos que están transformando la industria turística regional.

El Foro BHD de Turismo e Inversión se ha convertido en una plataforma estratégica para visibilizar el potencial del turismo dominicano, reuniendo cada año a líderes del sector público y privado, inversionistas y expertos internacionales.

Como en ediciones anteriores, el evento contará con la participación del ministro de Turismo, David Collado, así como del presidente del Banco BHD, Steven Puig, quienes han respaldado de manera constante esta iniciativa.

La actividad se realizará como parte de la agenda oficial del Banco BHD en Fitur 2026 y contará con la ponencia de destacados expertos nacionales e internacionales vinculados al turismo, la inversión y la formulación de políticas públicas.

Entre los conferencistas invitados figuran Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; y Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas del World Travel & Tourism Council (WTTC).

También participarán Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection, y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud, quienes aportarán su visión sobre la diversificación de la oferta turística y los nuevos modelos de negocio.

El Banco BHD recordó que la primera edición del foro se realizó en Fitur 2024, bajo el tema “Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas”, enfocándose en la responsabilidad ambiental y social del sector.

La segunda edición, celebrada en Fitur 2025, estuvo dedicada a analizar las oportunidades del ecosistema económico del turismo en la República Dominicana, resaltando su impacto transversal en la economía nacional.

Para Fitur 2026, la entidad financiera desarrollará además una amplia agenda de reuniones de negocios, orientadas a facilitar y promover inversiones que impulsen el crecimiento y la diversificación del turismo dominicano.

Estas reuniones permitirán fortalecer vínculos con actores internacionales interesados en proyectos turísticos innovadores, alineados con las nuevas tendencias del mercado y las prioridades de desarrollo del país.

El Banco BHD tendrá presencia activa en la sede de Fitur 2026 con una delegación encabezada por su presidente, Steven Puig, reafirmando su compromiso con el financiamiento responsable y el impulso del sector turístico.

La institución destacó que su participación en Fitur forma parte de una estrategia integral para apoyar el posicionamiento internacional de la República Dominicana como destino turístico competitivo, diverso y sostenible.

Fitur 2026 se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, y reunirá a miles de profesionales del turismo de todo el mundo, convirtiéndose nuevamente en un escenario clave para la promoción, el intercambio de conocimientos y la atracción de inversiones para el país.