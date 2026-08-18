Banco BHD llevará a Nueva York su cuarta feria inmobiliaria para la diáspora dominicana

Bartolo García

NUEVA YORK.– El Banco BHD anunció la celebración de la IV Feria Inmobiliaria New York City, una iniciativa dirigida especialmente a los dominicanos residentes en Estados Unidos interesados en adquirir propiedades en República Dominicana. El encuentro se desarrollará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en The Armory Arena, ubicado en 216 Fort Washington Avenue, Nueva York.

Durante los tres días de actividades, más de 25 empresas constructoras e inmobiliarias de reconocida trayectoria presentarán una amplia variedad de proyectos disponibles en diferentes localidades de República Dominicana. La oferta incluirá opciones habitacionales en distintas etapas de desarrollo, permitiendo a los visitantes evaluar alternativas según sus necesidades y posibilidades de inversión.

La feria busca fortalecer la conexión de la diáspora dominicana con el mercado inmobiliario nacional, facilitando en un mismo escenario el contacto directo con desarrolladores y representantes del sector. Además de conocer los proyectos, los interesados podrán obtener información relacionada con los procesos necesarios para adquirir una vivienda o realizar una inversión inmobiliaria desde el extranjero.

Como parte de la jornada, Banco BHD ofrecerá asesoría personalizada y educación financiera a través de especialistas de la entidad. Los asistentes recibirán orientación sobre las alternativas disponibles para adquirir propiedades, los aspectos que deben evaluar antes de asumir compromisos económicos y las condiciones que deben considerar en caso de solicitar financiamiento en República Dominicana.

La entidad explicó que la propuesta pretende ir más allá de la exhibición y comercialización de proyectos. El objetivo es que los participantes comprendan mejor el proceso de adquisición de una propiedad y puedan tomar decisiones informadas, tomando en cuenta su situación financiera, sus objetivos personales y las características de cada alternativa inmobiliaria.

Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Especializadas del Banco BHD, destacó que la feria se ha convertido en un espacio de encuentro entre los dominicanos residentes en Estados Unidos y el sector inmobiliario de República Dominicana. Señaló que la institución busca acompañar a los interesados antes, durante y después de una decisión tan importante como la compra de una propiedad.

La IV Feria Inmobiliaria New York City se suma a las iniciativas desarrolladas por Banco BHD para acercar servicios y orientación financiera a los dominicanos que viven fuera del país. La entidad cuenta con experiencia en este tipo de encuentros internacionales y anteriormente ha auspiciado ferias inmobiliarias en Madrid, España, y Zúrich, Suiza, ampliando las oportunidades para que la diáspora pueda invertir y mantener vínculos patrimoniales con República Dominicana.