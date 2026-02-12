Banco BHD innova con contratos audibles para garantizar mayor inclusión financiera en República Dominicana

Bartolo García

El Banco BHD anunció la implementación de los primeros contratos bancarios en formato audible del país, una iniciativa diseñada para apoyar a clientes con discapacidad visual y personas con dificultades para leer y escribir.

Esta herramienta permitirá que los usuarios puedan escuchar de manera completa los documentos correspondientes a la apertura de cuentas y solicitudes de préstamos, promoviendo una experiencia financiera más autónoma y segura.

La propuesta busca reducir barreras de acceso, fortalecer la inclusión y garantizar que todos los clientes comprendan plenamente los términos de los productos y servicios bancarios.

Luisa Nuño, vicepresidenta ejecutiva de Consultoría Jurídica de la entidad, explicó que el formato audible brinda mayor privacidad a los usuarios, al disminuir la necesidad de apoyos externos durante el proceso de firma.

Señaló además que esta innovación marca un precedente en la accesibilidad bancaria en República Dominicana, posicionando al BHD como referente en prácticas inclusivas.

Los contratos audibles están disponibles inicialmente en la oficina principal del banco, ubicada en la avenida Winston Churchill esquina 27 de Febrero, donde el proceso de firma se mantiene de forma habitual.

Por su parte, Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, destacó que esta iniciativa responde a la visión institucional de igualdad de trato y respeto a los derechos humanos.

Navarro afirmó que el banco trabaja de manera constante para ofrecer una experiencia más cercana, digna y accesible para todos los clientes, alineada con su estrategia de sostenibilidad.

Para garantizar una correcta implementación, cerca de 200 colaboradores han sido capacitados como multiplicadores internos y facilitadores del uso de los contratos audibles.

La entidad explicó que esta acción forma parte de una política más amplia de inclusión social y financiera orientada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además de los contratos en formato audible, el Banco BHD desarrolla múltiples prácticas para eliminar barreras en la atención al usuario.

Entre estas se incluyen adecuaciones físicas en sucursales, acceso universal a instalaciones y servicios diseñados para personas con movilidad reducida.

Asimismo, el personal ha sido capacitado en lengua de señas, y los cajeros automáticos incorporan teclado braille y sistemas de audio para facilitar su uso autónomo.

Estas iniciativas han permitido que la institución sea reconocida por su impacto social y su compromiso con la diversidad.

En 2021, el banco recibió las máximas distinciones del programa RD Incluye, otorgadas por el Consejo Nacional de Discapacidad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Con este nuevo paso hacia la accesibilidad, el Banco BHD reafirma su rol como aliado de la inclusión financiera y como impulsor de una banca más humana, moderna y equitativa en la República Dominicana.

