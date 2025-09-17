Banco BHD impulsa el crecimiento de su personal con nuevo centro de capacitación en Santiago

Bartolo García

Santiago de Los Caballeros, RD.– El Banco BHD inauguró un moderno centro de capacitación para sus empleados de la región norte, reafirmando su compromiso con la formación continua y la creación de espacios de desarrollo para su talento humano.

El nuevo centro, ubicado en Santiago, cuenta con dos salones con capacidad para más de 60 personas y un aula de autodesarrollo equipada con recursos digitales que permiten acceder a la Academia Digital BHD, plataforma de capacitación virtual de la entidad.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades de aprendizaje para los colaboradores, brindando formación en temas de interés tanto profesional como personal, con el objetivo de fortalecer el capital humano del banco.

“Nuestro enfoque integral es trabajar por el éxito económico y humano de las personas, y no hay mejor forma de lograrlo que empoderarlas a través del desarrollo”, expresó Martha Peralta, vicepresidenta sénior de Talento y Cultura del Banco BHD, durante la apertura.

En 2024, la institución financiera entrenó a más de 6,500 empleados e invirtió 357 mil horas de capacitación, lo que representó un aumento del 45 % en comparación con 2023.

“Con este nuevo centro en el Cibao ampliaremos esas oportunidades, asegurando que nuestro talento humano en toda la zona norte continúe creciendo en conocimientos y habilidades”, agregó Peralta.

Capacitación continua y diversa

Este nuevo espacio se suma a la propuesta de educación permanente del banco, que en 2009 inauguró en Santo Domingo el Centro de Capacitación Samuel S. Conde, dedicado a la formación en áreas como seguridad de la información, gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, comunicación, servicio y marca personal.

En 2022, como parte de su proceso de transformación digital, el BHD lanzó la Academia Digital BHD, plataforma que complementa la formación presencial con programas virtuales enfocados en el desarrollo profesional y personal de sus empleados.

La Academia Digital también integra plataformas internacionales de e-learning, lo que permite a los colaboradores acceder a contenidos actualizados y alineados con las mejores prácticas globales.

De esta manera, el banco busca garantizar que su personal esté preparado para enfrentar los desafíos de un mercado financiero en constante evolución y altamente competitivo.

El centro de capacitación en Santiago representa un paso más en la estrategia del BHD de descentralizar la formación y acercar las oportunidades de aprendizaje a cada región del país.

Con estas acciones, el Banco BHD reafirma su visión de ser una institución que no solo ofrece servicios financieros, sino que también invierte en el crecimiento humano y profesional de su gente.