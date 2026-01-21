Banco BHD distingue a David Collado por consolidar el liderazgo turístico dominicano

Bartolo García

El Banco BHD reconoció este martes en Madrid al ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, por su aporte decisivo al crecimiento y posicionamiento del turismo dominicano a nivel internacional.

El homenaje se realizó en la víspera de la apertura de la Feria Internacional de Turismo 2026, como parte de la agenda del III Foro BHD de Turismo e Inversión, organizado por la entidad financiera en la capital española.

La placa de reconocimiento fue entregada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, acompañado por altos ejecutivos de la institución, entre ellos Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial.

También participaron en el acto Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos; y Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas.

Al recibir la distinción, el ministro David Collado agradeció al Banco BHD y expresó que asume el reconocimiento con humildad y con el firme compromiso de continuar trabajando para fortalecer el turismo dominicano.

Collado atribuyó los logros alcanzados durante su gestión al trabajo conjunto entre los sectores público y privado, destacando que esa alianza ha sido clave para sostener el crecimiento del sector incluso en contextos internacionales desafiantes.

El funcionario afirmó que, gracias a ese esfuerzo colectivo, la República Dominicana se ha convertido en una referencia del turismo mundial, con cifras récord en llegada de visitantes, inversión y diversificación de la oferta.

Por su parte, Steven Puig resaltó el liderazgo y la visión estratégica del ministro Collado, señalando que su gestión ha colocado al país en un lugar privilegiado dentro de la industria turística global.

Puig valoró además la capacidad del Ministerio de Turismo para innovar, promover el país en los principales mercados emisores y atraer inversiones que fortalecen toda la cadena de valor del sector.

Tras el acto de reconocimiento, se dio inicio formal al III Foro BHD de Turismo e Inversión, que en esta edición abordó el tema “Tendencias del turismo en el Caribe: más allá del turismo de costa”.

El foro contó con ponencias de expertos internacionales y nacionales, entre ellos Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group.

También participaron Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas Públicas del World Travel & Tourism Council (WTTC); Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection; y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

Al encuentro asistieron además el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful, así como funcionarios y representantes del sector turístico y empresarial.

El evento fue presidido por Steven Puig, quien al ofrecer las palabras de bienvenida reiteró el compromiso del Banco BHD con el desarrollo del turismo nacional.

“En el Banco BHD lo tenemos muy claro: donde quiera que existan oportunidades para promover lo nuestro y fortalecer la cadena de valor del turismo, ahí estaremos presentes”, afirmó Puig, reafirmando el rol activo de la entidad en el impulso del sector turístico dominicano.