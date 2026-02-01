Banco BHD consolida su liderazgo como motor financiero del turismo dominicano

Bartolo García

La República Dominicana se posiciona como una de las principales economías de América Latina y el Caribe en términos de producto interno bruto, reflejo de un crecimiento sostenido y diversificado en el que el turismo ha desempeñado un rol determinante.

Este sector se ha convertido en un pilar del desarrollo económico y social del país, al generar ingresos, crear empleos, dinamizar el comercio internacional y beneficiar directamente a comunidades y territorios turísticos.

Solo en 2025, el turismo aportó más de 21 mil millones de dólares al producto interno bruto nacional, una cifra récord que representó aproximadamente el 16 % de la economía dominicana.

Este desempeño no ha sido fruto del azar, sino el resultado de un esfuerzo articulado entre el sector público, encabezado por el Ministerio de Turismo, y la iniciativa privada, donde la banca ha tenido un papel estratégico.

En ese contexto, el Banco BHD se ha consolidado como uno de los principales promotores financieros del desarrollo turístico, a través de su unidad de Banca Corporativa y Empresarial.

La entidad se destaca como un aliado clave en el financiamiento de proyectos que fortalecen la competitividad del país, al punto de que uno de cada cinco dólares prestados al sector turístico proviene del Banco BHD.

Desde hace más de dos décadas, el primer banco múltiple dominicano visualiza cada proyecto turístico como una oportunidad de desarrollo integral, consciente de que el turismo es un ecosistema que conecta comunidades, empresas y sectores productivos.

Actualmente, el Banco BHD gestiona financiamientos para proyectos turísticos que representan inversiones superiores a los 600 millones de dólares, con una cartera que equivale al 21 % de su cartera corporativa total.

Desde su centro financiero, la entidad apoya al sector a través de sus filiales Mapfre BHD, BHD Fondos, Fiduciaria BHD y AFP Siembra, fortaleciendo la cadena de valor del turismo.

Más allá del financiamiento, el Banco BHD ha asumido un rol activo en la generación de espacios de diálogo y aprendizaje sobre el futuro del turismo dominicano.

Desde 2010 participa de forma continua en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, y desde 2023 organiza el Foro BHD de Turismo e Inversión.

Este foro se ha posicionado como el único evento dominicano dentro de Fitur que ofrece contenido especializado sobre turismo, sirviendo como plataforma de análisis y discusión entre expertos e inversionistas.

Cada edición ha contado con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, y del presidente del Banco BHD, Steven Puig, reafirmando el respaldo institucional al sector.

Según explicó Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial, la entidad decidió impulsar no solo proyectos financieros, sino también conversaciones de impacto que fortalezcan la estrategia turística nacional.

La tercera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión, celebrada en Fitur 2026, abordó el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”, con la participación de líderes del sector público y privado internacional.

El III Foro BHD se desarrolló como parte de una agenda de más de cincuenta actividades organizadas por el Banco BHD en el marco de Fitur, todas orientadas a un mismo propósito: impulsar el progreso humano mediante una banca responsable, innovadora y cercana.

