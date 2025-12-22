Banco Ademi y Symbiotics movilizan RD$1,007 millones para impulsar crédito a las MIPYMES

Santo Domingo, RD. – El Banco Múltiple Ademi, único banco múltiple especializado en microfinanzas en República Dominicana firmó un acuerdo de financiamiento por RD$1,007 millones con Symbiotics, actuando como administrador del Fondo Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A., recursos destinados para ampliar la colocación de préstamos productivos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del país.

Este financiamiento marca la primera incursión de la empresa suiza en la República Dominicana, fortaleciendo el acceso del sector financiero nacional a capital internacional orientado a impacto social.

El Presidente Ejecutivo del Banco Múltiple Ademi, Andrés Bordas, resaltó que es de gran satisfacción ser la primera entidad aliada de Symbiotics en República Dominicana. “Este acuerdo nos permite continuar impulsando la inclusión financiera y canalizar capital hacia el motor económico de nuestra economía que son las MIPYMES, con el fin de que miles de microempresarios dominicanos se desarrollen de manera sostenible”, afirmó Bordas.

Por su parte, Jérôme Birolini, Regional Manager para América Latina y el Caribe de Symbiotics, señaló: “Estamos orgullosos de asociarnos con Banco Ademi, una de las instituciones financieras más destacadas de la República Dominicana enfocada en microfinanzas y banca inclusiva, con un compromiso de larga trayectoria con el empoderamiento de los emprendedores y la promoción de la inclusión financiera. Esta operación se alinea directamente con la misión de Symbiotics de apoyar la inclusión financiera, el crecimiento de las pequeñas empresas y el desarrollo económico sostenible en la República Dominicana. A través de esta nueva alianza, Banco Ademi contará con recursos adicionales para ampliar su capacidad de financiamiento a las MIPYMES, con un énfasis especial en emprendedores y comunidades desatendidas.”

Con esta alianza, Banco Múltiple Ademi reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que impulsen el desarrollo productivo y amplíen las oportunidades de progreso de los microempresarios dominicanos.