Banco Ademi colocará a República Dominicana en el centro de la banca responsable mundial con cumbre internacional en 2026

Bartolo García

Santo Domingo se convertirá en epicentro del debate global sobre finanzas responsables al anunciarse que Banco Ademi será la entidad anfitriona de la 18va Reunión Anual de la Global Alliance for Banking on Values, evento que por primera vez se celebrará en la República Dominicana.

El encuentro tendrá lugar del 9 al 12 de marzo de 2026 en el hotel El Embajador y reunirá a presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas, altos ejecutivos y especialistas en impacto financiero de más de 70 bancos provenientes de 45 países.

Bajo el lema “Las Finanzas como Fuerza para la Inclusión y la Equidad”, la cumbre abordará temas como banca responsable, sostenibilidad, innovación tecnológica, inteligencia artificial y desarrollo económico inclusivo.

Este importante foro marcará un hito para el sistema financiero dominicano y para la región del Caribe, al posicionar al país como referente en microfinanzas, banca ética y desarrollo social.

Durante varios días se desarrollarán paneles, conferencias y talleres donde líderes globales compartirán experiencias, buenas prácticas y estrategias para transformar la banca en una herramienta de impacto positivo.

Para Banco Ademi, único banco múltiple especializado en microfinanzas en la República Dominicana, la designación como anfitrión representa un reconocimiento a su trayectoria de inclusión financiera.

Su presidente ejecutivo, Andrés Bordas, destacó que este evento valida el camino recorrido por la institución y por la GABV en favor de un sistema financiero orientado al bienestar social y la sostenibilidad ambiental.

Bordas expresó que la cumbre permitirá fortalecer alianzas internacionales y mostrar al mundo cómo las microfinanzas pueden convertirse en motor de desarrollo para los sectores más vulnerables.

Por su parte, el director ejecutivo de la GABV, Martin Rohner, resaltó que este encuentro anual es el principal espacio de articulación de los líderes de banca con valores a nivel mundial.

Rohner señaló que temas como financiación verde, inclusión social e innovación financiera serán claves para enfrentar los retos económicos y climáticos del futuro.

También celebró el regreso del evento a América Latina y el Caribe después de varios años, destacando la hospitalidad dominicana y el liderazgo de Banco Ademi como anfitrión.

La GABV agrupa cada año a más de 100 líderes financieros, organismos multilaterales e inversionistas de impacto, gestionando colectivamente más de 265 mil millones de dólares en activos.

Además, sus bancos miembros atienden a cerca de 50 millones de clientes en todo el mundo y generan más de 145 mil empleos directos.

Con esta cumbre, la República Dominicana se proyecta como plataforma regional de finanzas sostenibles, inclusión económica y transformación social.

El evento no solo fortalecerá el posicionamiento internacional del país, sino que abrirá oportunidades de inversión, cooperación y aprendizaje para el sector financiero nacional.

