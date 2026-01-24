Banco Ademi alcanza Certificación Oro 3Rs y refuerza su liderazgo en sostenibilidad

Bartolo García

El Banco Ademi obtuvo la categoría Oro en Sostenibilidad dentro de la Certificación 3Rs, tras superar un riguroso proceso de inspección y evaluación que valida sus prácticas de gestión ambiental y consumo responsable.

La distinción, otorgada en enero de 2026, reconoce al único banco múltiple especializado en microfinanzas de la República Dominicana por cumplir con los estándares exigidos por la legislación ambiental vigente y por integrar políticas activas de reciclaje, reducción de residuos y uso eficiente de los recursos.

El sello 3Rs certifica que las organizaciones acreditadas aplican de manera efectiva la cultura de reducir, reusar y reciclar, así como programas internos orientados a minimizar su impacto ambiental y promover la sostenibilidad en sus operaciones diarias.

La certificación, identificada con el número SGA-CCC 251201, fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los colaboradores de Banco Ademi, quienes se han sumado a iniciativas de gestión ambiental, ahorro energético y responsabilidad social corporativa.

Alicia Freites Heinsen, vicepresidenta de Estrategia e Innovación del banco, expresó que este reconocimiento refleja el compromiso institucional con la sostenibilidad desde sus inicios, destacando que la entidad ha integrado estos valores como parte esencial de su modelo de negocio.

De acuerdo con el informe de la Certificación Sostenibilidad 3Rs, Banco Ademi cuenta con un sistema de gestión ambiental robusto para el manejo de residuos, programas de salud y seguridad laboral, planes de ahorro de energía y combustibles fósiles, así como acciones de gestión social y responsabilidad extendida.

El banco también implementa políticas de manejo eficiente del agua y control de la calidad del aire, cumpliendo de manera integral con los requisitos establecidos para alcanzar la categoría Oro, cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2027.

El proceso de auditoría se desarrolló en dos fases. La primera consistió en la revisión documental del Comité del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el seguimiento de indicadores ambientales y la evaluación de los programas de energía, agua y aire.

La segunda etapa incluyó recorridos por las instalaciones, entrevistas al personal, verificación de publicaciones internas relacionadas con el SGA, revisión del manejo de residuos sólidos y evaluación de los principales aspectos de seguridad ambiental.

Banco Ademi mantiene de forma permanente un Comité de Sostenibilidad activo y ha incorporado una política de sostenibilidad ambiental que también respalda a sus clientes, promoviendo prácticas responsables más allá del ámbito interno.

A través de su Fundación Ademi, la entidad destina fondos a bajo costo para financiar proyectos de energía limpia, reforzando su aporte al desarrollo sostenible y al crecimiento económico responsable de los sectores menos favorecidos del país.

Con esta certificación, Banco Ademi consolida su posición como referente en microfinanzas sostenibles en la República Dominicana, demostrando que la inclusión financiera puede ir de la mano con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social.