Banca múltiple resalta solidez del sistema financiero dominicano

Bartolo García

Santo Domingo, Rep. Dom.– La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana expresó su respaldo a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien destacó en su discurso de rendición de cuentas la fortaleza del sistema financiero nacional como uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica.

La entidad bancaria consideró que el reconocimiento presidencial evidencia la capacidad de la banca múltiple para sostener el crecimiento económico con estabilidad, ampliando al mismo tiempo los niveles de inclusión financiera en el país.

Según indicó la ABA, el hecho de que los activos del sistema financiero equivalgan al 56.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y registren un crecimiento interanual de 7.9 % confirma su relevancia dentro de la economía dominicana.

El gremio también resaltó que el índice de solvencia cercano al 17 %, significativamente por encima del mínimo regulatorio, refleja una base patrimonial sólida, provisiones adecuadas y margen suficiente para absorber riesgos sin comprometer la continuidad del crédito.

A través de un documento de prensa, la organización subrayó que estos resultados no obedecen a circunstancias coyunturales, sino a una gestión prudente del riesgo, al fortalecimiento institucional y a una efectiva articulación público-privada.

En ese sentido, destacó que la coordinación entre el sector financiero y las autoridades ha permitido consolidar un sistema resiliente y con capacidad de respuesta ante choques externos y contextos económicos adversos.

En materia de inclusión financiera, la ABA valoró el incremento sostenido en la proporción de adultos con acceso a cuentas bancarias, lo que amplía la participación en el sistema formal y fortalece las oportunidades de ahorro y acceso a crédito responsable.

La entidad señaló que este avance contribuye a reducir vulnerabilidades asociadas a la informalidad, promoviendo una mayor estabilidad económica para hogares y pequeñas empresas.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la Meta 2036, iniciativa en la que participa activamente, orientada a incrementar el financiamiento a los sectores productivos, especialmente a las mipymes.

El gremio también valoró las medidas de modernización del ecosistema financiero, como la habilitación del pago de impuestos mediante tarjetas de crédito y débito, al considerar que facilitan la formalización y el cumplimiento tributario.

Finalmente, la ABA coincidió con el presidente en que la estabilidad y fortaleza patrimonial del sistema financiero constituyen una ventaja estratégica para el país, y aseguró que continuará promoviendo mayor financiamiento productivo e inclusión sostenible como base del desarrollo nacional.