Balboa y Asjana sellan alianza estratégica para fortalecer la UASD y promover la excelencia académica

Bartolo García

Santiago, R.D. – En un acto que reafirma la unidad y la visión compartida por el futuro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los aspirantes Luis Balboa y Jorge Asjana anunciaron un acuerdo estratégico con el propósito de impulsar el desarrollo integral de la academia y fortalecer sus estructuras académicas, administrativas y de investigación.

El convenio, firmado este martes en el recinto de Santiago, establece una colaboración mutua en favor de la excelencia institucional, la transparencia en la gestión y el compromiso con la calidad educativa. Ambos líderes coincidieron en que la UASD debe encaminarse hacia una nueva etapa de modernización y apertura al mundo.

El candidato a director del recinto Luis Balboa expresó que el acuerdo con Jorge Asjana constituye “un paso firme hacia la transformación que la UASD necesita”. Aseguró que juntos promoverán una agenda basada en la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la investigación y la mejora de los servicios estudiantiles.

“Con el Dr. Asjana como rector, la UASD tendrá un liderazgo sólido y una visión alineada con los desafíos del siglo XXI. Estamos comprometidos con devolverle a nuestra universidad el prestigio que siempre ha tenido y con abrir nuevas oportunidades para estudiantes y docentes”, manifestó Balboa.

Por su parte, el aspirante a rector Jorge Asjana destacó que esta alianza refleja la madurez política y académica que requiere la universidad en estos tiempos. “Nuestra prioridad será consolidar una gobernanza participativa, enfocada en la sostenibilidad institucional, la eficiencia administrativa y la integración de toda la comunidad uasdiana”, puntualizó.

El acuerdo contempla cuatro ejes principales: la innovación tecnológica, el impulso a la investigación y la extensión universitaria, la transparencia institucional y el bienestar integral de los estudiantes y docentes. Cada uno de estos pilares será desarrollado a través de políticas concretas y planes medibles.

Entre las medidas acordadas figura la implementación de plataformas digitales avanzadas para modernizar los procesos administrativos y pedagógicos, garantizando un acceso más ágil a los servicios universitarios. También se priorizará la asignación de mayores recursos a la investigación aplicada, orientada al desarrollo económico y social del país.

Asimismo, Balboa y Asjana se comprometieron a establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y a optimizar el uso de los recursos humanos y financieros, promoviendo una cultura de transparencia que fortalezca la confianza de la comunidad educativa y la sociedad dominicana.

En el ámbito del bienestar universitario, ambos candidatos anunciaron que trabajarán por mejorar los servicios de salud, apoyo psicológico y oportunidades de desarrollo profesional tanto para estudiantes como para docentes y personal administrativo. “El bienestar humano debe estar en el centro de toda gestión académica”, subrayó Asjana.

Luis Balboa enfatizó que la UASD Santiago puede convertirse en un modelo de innovación y calidad universitaria en el país, destacando su potencial académico y su papel como motor de desarrollo para la región norte. Aseguró que su equipo trabaja en proyectos de modernización de infraestructuras, fortalecimiento de laboratorios y digitalización de procesos académicos.

De igual manera, ambos líderes resaltaron la importancia de fomentar la vinculación entre la universidad, el sector productivo y la sociedad civil, para convertir el conocimiento en una herramienta de transformación y crecimiento sostenible.

El acuerdo fue recibido con entusiasmo por diversos sectores académicos y estudiantiles, quienes valoraron la unión de dos figuras con amplia trayectoria y compromiso institucional. Profesores, investigadores y dirigentes estudiantiles coincidieron en que la alianza representa una oportunidad histórica para relanzar la UASD hacia una etapa de renovación profunda.

Finalmente, Balboa y Asjana hicieron un llamado a toda la comunidad universitaria a sumarse a esta alianza por la excelencia y el futuro de la educación pública dominicana, reafirmando que su trabajo conjunto “garantiza una UASD más moderna, inclusiva y comprometida con el desarrollo nacional”.

#eljacaguero #UASD #LuisBalboa #JorgeAsjana #EducaciónSuperior #UniversidadDominicana #SantiagoRD #InnovaciónAcadémica #Transparencia #ExcelenciaUniversitaria