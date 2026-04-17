AZUL revoluciona pagos digitales en RD con Click to Pay sin contraseñas

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– La empresa AZUL anunció el lanzamiento de Click to Pay con Passkeys, una innovadora solución que transforma la experiencia del comercio electrónico en la República Dominicana al eliminar el uso de contraseñas en los pagos en línea.

La plataforma, reconocida por Mastercard como la primera implementación de este tipo en la región por parte de un adquirente, ya se encuentra disponible en más de 9,000 comercios del país, facilitando transacciones más ágiles y seguras.

Durante la presentación, ejecutivos como Christopher Paniagua y representantes de Mastercard destacaron que esta tecnología representa un avance clave para fortalecer el ecosistema digital y acelerar la adopción del comercio electrónico a nivel nacional.

Click to Pay permite almacenar de forma segura las credenciales de pago, evitando que los usuarios tengan que introducir manualmente los datos de sus tarjetas en cada compra, lo que reduce significativamente la fricción en el proceso.

De izquierda a derecha, los señores Andrea Scerch y Eugene Rault Grullón.

La integración de Passkeys añade un nivel superior de seguridad, utilizando autenticación biométrica como huella dactilar o reconocimiento facial, lo que elimina contraseñas y códigos temporales, garantizando mayor protección al usuario.

Esta solución, desarrollada por redes globales como Mastercard y Visa, también beneficia a los comercios al mejorar la tasa de conversión de ventas, reducir el fraude mediante tokenización y optimizar la experiencia de compra.

Desde el punto de vista operativo, la herramienta permite a los negocios reducir la carga de gestión relacionada con la seguridad y el fraude, logrando mayor eficiencia en sus procesos internos.

Con esta innovación, AZUL reafirma su compromiso con la modernización de los pagos digitales en el país, impulsando una experiencia más rápida, confiable y alineada con las tendencias tecnológicas globales.