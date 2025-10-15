Azamara Cruises fortalece su presencia en República Dominicana con nueva estrategia institucional

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– La reconocida línea de cruceros de lujo Azamara Cruises presentó oficialmente en el país su propuesta institucional y portafolio global de itinerarios, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el mercado dominicano y fortalecer sus relaciones con agencias de viajes y aliados estratégicos.

Durante una serie de encuentros realizados en Santiago y Santo Domingo, encabezados por Carlos Herrero, Sales Director LACAR de Azamara, la marca compartió los detalles de su filosofía “Destination Immersion”, que define la esencia de su oferta: viajes que permiten a los pasajeros vivir cada destino de forma más profunda, auténtica y culturalmente enriquecedora.

Azamara Cruises, reconocida internacionalmente por su enfoque boutique, combina la elegancia del lujo con una atención personalizada y un ambiente íntimo a bordo. Su flota está compuesta por cuatro barcos: el Azamara Journey, el Azamara Quest, el Azamara Pursuit y el Azamara Onward, todos diseñados para ofrecer confort, exclusividad y experiencias memorables en cada travesía.

A diferencia de las grandes navieras, Azamara apuesta por estancias prolongadas en puerto, lo que brinda a los viajeros la oportunidad de explorar a fondo las ciudades, tradiciones y gastronomía local. Esta estrategia ha posicionado a la marca como una de las favoritas entre los pasajeros que buscan viajes culturales de alto nivel.

Durante la presentación, Herrero destacó que República Dominicana representa un mercado en expansión, con un creciente interés por los cruceros de lujo y las experiencias de viaje personalizadas. “El público dominicano está valorando cada vez más el turismo de vivencias y autenticidad, y Azamara responde exactamente a esa tendencia”, afirmó.

La compañía ofrece itinerarios globales en destinos como Europa, Asia, África, América, el Caribe y Oceanía, con travesías que se adaptan a diferentes estilos de viajeros. Además, cuenta con rutas temáticas exclusivas vinculadas a eventos internacionales de renombre, como el Grand Prix de Mónaco, el Carnaval de Río de Janeiro y las celebraciones de Año Nuevo en Sídney.

Entre sus alianzas estratégicas internacionales, Azamara Cruises colabora con Micato Safaris, que combina los cruceros con experiencias de safari de lujo en África, y con PerryGolf, una empresa especializada en viajes para amantes del golf que integra itinerarios náuticos con torneos y circuitos en los mejores campos del mundo.

Herrero señaló que la incorporación de República Dominicana al portafolio comercial de Azamara es parte de una estrategia de expansión regional en América Latina y el Caribe, enfocada en mercados con potencial de alto valor y con una cultura de viaje cada vez más sofisticada.

En el país, las ventas oficiales de los cruceros Azamara se gestionan a través de Viajes Dumbo, empresa que funge como representante exclusivo para República Dominicana y el Caribe, garantizando un servicio de asesoría integral y atención personalizada a los clientes locales.

Los representantes de Viajes Dumbo destacaron que esta alianza permitirá ofrecer a los viajeros dominicanos experiencias únicas de turismo marítimo, con rutas cuidadosamente diseñadas, gastronomía gourmet, excursiones culturales y atención de primer nivel.

Azamara Cruises, con sede en Miami, ha consolidado su reputación como una de las navieras más exclusivas del mundo, enfocada en un segmento que busca lujo, confort, autenticidad y conexión cultural en cada destino visitado.

La empresa también promueve políticas sostenibles y de respeto por el entorno, adoptando prácticas responsables en cada puerto y fomentando la preservación de los ecosistemas marinos y costeros en los destinos que visita.

Con esta presentación institucional, Azamara reafirma su interés en el mercado dominicano y su compromiso con la región, apostando por un modelo de turismo que combina el lujo con la experiencia humana y cultural, invitando a los viajeros a descubrir el mundo desde una perspectiva diferente.

