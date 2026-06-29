Ayuntamiento de Santiago reconoce a Grisbel Medina como Hija Adoptiva de la ciudad

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago declaró a la periodista Grisbel Medina como Hija Adoptiva del municipio, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, su compromiso con la comunicación y sus aportes al desarrollo social de la ciudad. La distinción fue aprobada mediante la resolución 3506-26, con el respaldo unánime de la sala capitular.

Al recibir el reconocimiento, Grisbel Medina expresó su profundo agradecimiento y afirmó que este constituye uno de los mayores honores de su vida. Recordó que llegó a Santiago junto a su familia a los 14 años y destacó que la ciudad le abrió las puertas para crecer personal y profesionalmente, fortaleciendo su vocación de servicio y su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo.

La comunicadora manifestó que el reconocimiento representa un homenaje a los años de trabajo dedicados a la información, la formación y el compromiso social. Además, resaltó la importancia de construir proyectos y reputaciones con planificación, esfuerzo y responsabilidad, más allá de las tendencias pasajeras que predominan en las redes sociales.

La iniciativa fue presentada por el regidor Alexander Germoso, quien valoró la sobresaliente carrera profesional y humana de Medina, destacando sus aportes al periodismo, la comunicación, la docencia universitaria, la consultoría en comunicación y la defensa de los derechos humanos, así como su constante labor en favor del bienestar de la comunidad.

Durante la misma sesión, el Concejo de Regidores también reconoció al cantautor Pedro Cruz Montesino (Cruzmonty) como Hijo Distinguido de Santiago y a Alba Carolina Vásquez, primera mujer astronauta análoga de la República Dominicana, como Hija Distinguida del municipio, resaltando sus contribuciones en los ámbitos cultural y científico.

La resolución fue leída por el secretario municipal, Luis José Cruz, durante la sesión encabezada por el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo, con la participación de la vicepresidenta Yudelka Castellanos, el secretario general del Ayuntamiento, Arismendi Dajer, y los demás regidores que integran la sala capitular.