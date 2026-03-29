Ayuntamiento de La Otra Banda reconoce legado de Pedro Richardson con histórico homenaje

Bartolo García

LA OTRA BANDA, RD.– La Alcaldía del Distrito Municipal La Otra Banda rindió un reconocimiento especial al doctor Pedro Richardson, destacando su trayectoria y aporte al fortalecimiento del municipalismo en la República Dominicana.

El acto estuvo encabezado por el director municipal Alexander Rodríguez “El Hijo del Pueblo”, junto a la vicealcaldesa Genoveva Castillo y la presidenta de la sala capitular, Yessenia Martínez.

Durante la actividad, se resaltó el papel de Richardson como impulsor de importantes iniciativas legislativas que han contribuido a fortalecer la autonomía y el desarrollo de los gobiernos locales.

Como parte del homenaje, las autoridades anunciaron la designación de la Sala Capitular del Ayuntamiento con el nombre de Pedro Richardson, como reconocimiento permanente a su legado.

La Alcaldía destacó que este gesto reafirma su compromiso con la valorización de figuras que han marcado la historia del municipalismo dominicano.

En medio del acto, Richardson anunció la construcción de un multiuso techado para el distrito municipal, gestionado a través del Ministerio de Deportes y su titular, Kelvin Cruz.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los presentes, quienes valoraron la iniciativa como un impulso significativo para el desarrollo deportivo y comunitario de La Otra Banda.