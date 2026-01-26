Aviación y turismo impulsan récords históricos en República Dominicana desde 2020

Más de 88 millones de pasajeros y un millón de operaciones aéreas consolidan al país como líder regional

Bartolo García

MADRID, ESPAÑA.– La República Dominicana ha registrado cifras históricas en turismo y aviación civil desde el año 2020, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos y competitivos del Caribe y de toda la región, según informó el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán.

El funcionario destacó que este crecimiento sostenido es resultado de una estrategia integral que combina conectividad aérea, promoción turística y fortalecimiento institucional, factores que han permitido al país recuperarse con rapidez tras la pandemia y superar marcas históricas.

Rodríguez Durán subrayó que la Feria Internacional de Turismo (FITUR) constituye el escenario ideal para proyectar al mundo el desempeño del país en materia turística y aeronáutica, así como para mostrar las ventajas competitivas de la República Dominicana.

Entre los años 2020 y 2025, el país registró 1,074,925 operaciones aéreas, movilizando un total de 88,234,771 pasajeros, cifras que reflejan un crecimiento sostenido en el tránsito aéreo y en la llegada de visitantes internacionales.

El titular del IDAC explicó que la aviación civil ha sido un pilar clave en la reactivación económica, al garantizar la conectividad del país con los principales mercados emisores de turistas de América, Europa y otras regiones.

Indicó que la institución participa activamente en FITUR como ente regulador y promotor de la aviación civil, respaldando las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado, y alineadas con la visión del presidente Luis Abinader.

Rodríguez Durán resaltó que los resultados positivos del sector turístico también se reflejan en los informes del Banco Central de la República Dominicana, los cuales confirman el peso estratégico del turismo en la economía nacional.

Solo en el año 2025, se contabilizaron más de 217,000 operaciones aéreas, en un período en el que el país recibió 11.7 millones de visitantes, una cifra sin precedentes en la historia turística dominicana.

El director del IDAC enfatizó que el 98 % de los visitantes internacionales llega al país por vía aérea, lo que reafirma la importancia de contar con un sistema aeronáutico eficiente, seguro y moderno.

En ese sentido, anunció que durante el presente año el IDAC ejecutará la mayor inversión en equipos de navegación aérea de su historia, con tecnología de última generación para fortalecer la seguridad operacional.

Explicó que esta modernización es un aspecto altamente valorado por las aerolíneas y operadores aéreos internacionales, ya que garantiza operaciones más seguras, eficientes y confiables en el espacio aéreo dominicano.

Rodríguez Durán sostuvo que la seguridad operacional es un elemento determinante para mantener la confianza de los mercados internacionales y continuar atrayendo nuevas rutas y aerolíneas.

Asimismo, destacó que el crecimiento del sector aéreo impacta positivamente otros ámbitos de la economía, como el empleo, el comercio, la inversión extranjera y el desarrollo regional.

Con estas acciones, la República Dominicana reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo y la aviación civil, asegurando su posición como líder del Caribe y fortaleciendo su rol como hub aéreo regional.

Finalmente, el director del IDAC afirmó que el país seguirá apostando a la innovación, la eficiencia y la seguridad como pilares para sostener el crecimiento del turismo y garantizar beneficios duraderos para la economía nacional y la sociedad dominicana.