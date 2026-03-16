Avanza exploración para instalar sistemas de almacenamiento de energía (BESS) en el SENI.

Santo Domingo, R.D. En el marco de su estrategia de fortalecimiento de la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) convocó a agentes del sector a participar en la “Reunión Informativa sobre Manifestación de Interés para el Desarrollo de Sistemas de Almacenamiento con Baterías (BESS)¨, con el objetivo de incentivar la participación de inversión privada en infraestructura de transmisión para la resiliencia energética.



La sesión informativa fue liderada por el Ing. Alfonso Rodríguez Tejada, en su calidad de vicepresidente ejecutivo, quien estuvo acompañado por los señores, Ricardo Guerrero, viceministro de energía eléctrica, en nombre y representación del ministro de energía y minas, Sr. Joel Santos, y del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Sr. Edward Veras, así como, de representantes de la alta gerencia de la ETED.



Esta apertura en conocer el interés de sector privado para invertir en potencial tecnología de almacenamiento de energía (BESS), procura atender los requerimientos de eliminar y/o reducir el vertimiento de energía (curtailment), resolver la necesidad de incrementar resiliencia ante un SENI cada vez más complejo e impulsar una solución sistémica a los retos de la actual etapa de la transición energética.



Entre los servicios estratégicos que se buscan incorporar al sistema, a través de la tecnología BESS, se encuentran: el llamado ¨Fast Frequency Response (FFR)¨, regulación de frecuencia, el control de rampa renovable y el soporte para esquemas de ¨Black Start ¨o Arranque en negro, entre otros.



El dimensionamiento preliminar contempla una capacidad referencial de hasta 600 MW con aproximadamente dos (2) horas de duración, bajo un enfoque de diseño modular y escalable que permita adaptarse a la evolución futura del sistema eléctrico.



La ETED evalúa un esquema de financiamiento bajo modalidad BESS-as-a-Service, en el cual los agentes el sector privado pueden participar de su construcción y operación, en modalidad de repagos reconociendo la inversión como infraestructura de transmisión.

Como próximos pasos, se informó que se está trabajando en la definición de localización geográficas, en validación de los requerimientos técnicos complementarios y la puesta en marcha de la recepción de expresiones de interés.

El encuentro fue celebrado el lunes 2 de marzo de 2026, a las 3:00 p.m., en el Hotel JW Marriott de Santo Domingo y contó la participación de más de 40 representantes del sector privado que fungen como agentes del sector energético.



La ETED reafirma su compromiso con la transparencia, diálogo cercano y articular esfuerzos con los agentes del sector para mejorar la calidad del servicio eléctrico.