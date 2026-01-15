Avanza con paso firme proyecto hídrico que transformará Villa Hortensia en Santiago

Obra de Coraasan alcanza un 80 % y beneficiará a más de 2,500 residentes del suroeste de la ciudad

Bartolo García

La construcción del sistema de abastecimiento de agua potable del sector Villa Hortensia, ubicado al suroeste de Santiago, avanza en un 80 %, según informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, entidad responsable de la ejecución de la obra.

Este proyecto, con una inversión aproximada de 67 millones 500 mil pesos, busca mejorar de manera definitiva el acceso al agua potable para más de 2,500 habitantes de Villa Hortensia y comunidades cercanas.

La iniciativa contempla la instalación de redes de distribución de tres pulgadas y una tubería de impulsión de seis pulgadas, componentes fundamentales que ya han sido colocados en su totalidad, garantizando la base del nuevo sistema.

Con estas redes se asegura una mejor conducción del agua, lo que permitirá reducir las deficiencias históricas en el suministro que por años han afectado a los residentes de la zona.

Uno de los elementos clave del proyecto es la construcción de una estación de bombeo, diseñada para responder a las condiciones topográficas accidentadas del sector, la cual registra actualmente un avance del 80 %.

Esta estación permitirá impulsar el agua hacia las áreas más elevadas, asegurando una distribución más equitativa y constante en todo el entorno comunitario.

La obra también incluye la construcción de una cisterna ubicada en el punto más bajo del sistema, desde donde el agua será bombeada directamente a la red de distribución.

Dicha cisterna estará conectada mediante una tubería de seis pulgadas, lo que facilitará que el suministro alcance los puntos más altos del sector sin interrupciones.

El director general de Coraasan, Andrés Cueto, explicó que esta infraestructura permitirá optimizar la presión y la continuidad del servicio en Villa Hortensia.

Cueto destacó que el proyecto ha sido concebido con criterios técnicos modernos, enfocados en ofrecer soluciones duraderas y eficientes para la población beneficiada.

Asimismo, resaltó que este sistema forma parte de un plan integral de fortalecimiento de los acueductos urbanos y periurbanos de Santiago.

El funcionario subrayó que garantizar agua potable de calidad es una prioridad institucional, por su impacto directo en la salud, el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

Residentes del sector han valorado positivamente el avance de los trabajos, al considerar que la obra representa una respuesta concreta a una necesidad largamente demandada.

La culminación del sistema de abastecimiento marcará un antes y un después en la calidad de vida de Villa Hortensia, al reducir la dependencia de soluciones temporales.

Coraasan reiteró que continuará supervisando de manera constante el proyecto para garantizar su finalización conforme a los estándares establecidos.

Finalmente, Andrés Cueto reafirmó el compromiso de la institución de seguir invirtiendo en infraestructuras hidráulicas que fortalezcan el acceso al agua potable en toda la ciudad de Santiago.