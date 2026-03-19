Avance médico en RD permite detectar problemas cardíacos invisibles con nueva tecnología

Bartolo García

Santo Domingo.– El cardiólogo Pedro Ureña y su equipo lograron un importante avance en la medicina cardiovascular al realizar en República Dominicana los primeros estudios de microcirculación cardíaca utilizando el sistema CoroFlow.

Este procedimiento innovador fue desarrollado con el respaldo de Abbott Vascular y la colaboración de Reminter, permitiendo evaluar la función coronaria avanzada en pacientes con síntomas que no eran detectados mediante métodos tradicionales.

La tecnología CoroFlow permite identificar alteraciones en los vasos sanguíneos más pequeños del corazón, algo que no puede ser detectado con un cateterismo convencional, ofreciendo así un diagnóstico más preciso.

Doctores Adrián Chávez Abbott, Damaris Nieves Abbott, Pedro Ureña Velázquez, juntos a Lelis Falette Rodríguez (Técnico), y equipo de especialistas Hemodinámia: Selenni Ramírez (Reminter), María Estévez (Reminter) y Nelson Cruz (Reminter)

El equipo médico aplicó este protocolo en tres pacientes, logrando determinar con exactitud el origen de sus dolencias mediante herramientas de alta sensibilidad que miden presión y flujo sanguíneo.

Este avance representa una revolución diagnóstica, ya que permite tratar de manera específica condiciones como la disfunción microvascular y el vasoespasmo coronario, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Además, posiciona a la República Dominicana al nivel de centros médicos internacionales, fortaleciendo su liderazgo en innovación dentro del área de la cardiología.

Con este logro, la medicina dominicana reafirma su compromiso con la tecnología y el bienestar de la población, brindando respuestas más claras y efectivas a enfermedades cardíacas complejas.

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