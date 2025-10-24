Autoridades y líderes del sector dan apertura al cóctel inaugural del 7mo. Congreso Internacional de Turismo de Salud

Santo Domingo, RD. – La Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y AF Comunicación Estratégica celebraron el cóctel inaugural del Séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, en el Gran Salón del Hotel JW Marriott Santo Domingo.

La apertura estuvo a cargo del doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS, y de Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la ADTS y presidenta de AF Comunicación Estratégica. En sus intervenciones, ambos enfatizaron el avance y posicionamiento de la República Dominicana como un referente mundial en turismo de salud.

“Desde la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), nos enorgullece ser parte del esfuerzo articulado que ha posicionado a la República Dominicana como líder del turismo de salud en el Caribe. Este logro es el resultado de la colaboración público-privada, impulsada por la calidad, la innovación, las acreditaciones internacionales y el desarrollo de infraestructura de clase mundial”, afirmó el doctor Cambiaso.

De su lado, Amelia Reyes Mora subrayó el papel fundamental de la comunicación en el éxito del sector: “La comunicación estratégica ha sido un pilar en el posicionamiento del turismo de salud a nivel local e internacional. A través de una estrategia integral, ética y especializada, hemos consolidado la confianza y competitividad del sector, proyectando al país como un destino confiable, competitivo y de referencia en turismo de salud.”

Durante la actividad se reconoció a instituciones y personas destacadas en el desarrollo del turismo de salud. El HOMS Health Wellness Center fue galardonado por su visión innovadora al integrar un complejo médico, hotelero y centro de convenciones bajo estrictos estándares internacionales. Recibiendo el reconocimiento el doctor Rafael Sánchez Español.

Asimismo, se distinguió al doctor Henry Gallardo por su liderazgo en la Federación Internacional de Hospitales y a la Fundación Santa Fe de Bogotá y su impulso en la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional en Latinoamérica.

El evento reunió a importantes autoridades gubernamentales, patrocinadores, miembros de la comunidad diplomática, inversionistas, expositores, representantes del sector salud y turismo, así como invitados nacionales e internacionales, consolidando un ambiente propicio para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del sector.

Sobre el Congreso

El 7mo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar cuenta con el apoyo de más de 60 marcas patrocinadoras y media partners. La agenda incluye siete paneles y tres conferencias magistrales, con la participación de expertos nacionales e internacionales. El ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, ofrecerá las palabras de bienvenida oficiales al Congreso.

Este evento se presenta como un espacio estratégico para la promoción de la República Dominicana como un destino médico confiable y competitivo, así como un catalizador para la inversión, innovación y creación de alianzas que fortalecen la marca país en salud, bienestar y turismo de retiro.

Sobre la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS)

La ADTS es una entidad sin fines de lucro que promueve a República Dominicana como destino líder en turismo de salud, fomentando sinergias público-privadas, certificaciones y acreditaciones internacionales para fortalecer la calidad y alcance de la medicina y odontología dominicana. Más información en adtusalud.org.