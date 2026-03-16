Autoridades impulsan mejora en la educación policial

Santo Domingo, RD. – Autoridades del Instituto Policial de Educación Superior (IPES) y de la Comisión para la Reforma Policial realizaron un recorrido institucional por las principales escuelas de formación de la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer los procesos académicos y dar seguimiento a las acciones contempladas en el marco de la Reforma Policial.

La visita fue encabezada por el rector del IPES, general Juan Hilario Guzmán Badía, junto al comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general (r) de la Policía Nacional de Colombia Luis Ernesto García Hernández.

El recorrido incluyó la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo y la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González, consideradas espacios fundamentales en la preparación de los futuros miembros de la institución.

Durante la jornada, las autoridades fueron recibidas por los coroneles Alexandra Familia Acevedo y Julio Valenzuela Peña, directores de ambas escuelas, quienes presentaron los avances, dinámicas formativas y principales retos en los procesos de capacitación.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo en el que instructores, coordinadores académicos y personal administrativo compartieron propuestas orientadas a optimizar el desempeño institucional y elevar los estándares de formación.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener una comunicación permanente con las estructuras académicas, a fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la calidad educativa y al proceso de transformación policial que impulsa el país.

El rector del IPES, general Guzmán Badía, resaltó que la formación constituye uno de los pilares fundamentales para la modernización institucional, mientras que el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general (r) Luis Ernesto García Hernández, valoró el compromiso del personal docente y administrativo, subrayando que el fortalecimiento de la educación policial es clave para garantizar un servicio más profesional y eficiente.

Este recorrido forma parte de una agenda de trabajo orientada a supervisar y fortalecer los procesos formativos, reafirmando el compromiso del IPES y de la Comisión para la Reforma Policial con el desarrollo de una institución más preparada, moderna y alineada con las demandas de la seguridad ciudadana.