Autoridades haitianas reiteran compromiso con la verdad en caso Stephora

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El fallecimiento de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrido el 14 de noviembre de 2025 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, continúa generando profunda consternación tanto en la comunidad haitiana como en la opinión pública en general.

Ante este trágico suceso, el Estado haitiano afirmó que se mantiene movilizado y firmemente comprometido con el esclarecimiento de los hechos, subrayando que en ningún momento ha permanecido indiferente ni ha disminuido sus esfuerzos en torno a este caso.

Desde las primeras horas posteriores a conocerse el fallecimiento, las autoridades haitianas activaron mecanismos de acompañamiento humano, administrativo e institucional a favor de la familia de la menor, a través del Consulado General de Haití en Santiago.

Estas acciones se han desarrollado bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití (MAEC), respetando de manera estricta las normas diplomáticas, los procedimientos judiciales vigentes y las convenciones internacionales aplicables.

Como parte de este proceso, una delegación oficial del MAEC sostuvo un encuentro formal en el consulado con la madre de la menor, la señora Lovélie Joseph Raphaël, en un gesto que reafirma la atención constante de las autoridades haitianas.

La delegación estuvo encabezada por el Director de Asuntos Dominicanos del MAEC, el embajador Yves Rody Jean, y contó con la presencia de Lubin Geraldy Santana, miembro del Gabinete del ministro de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, se entregó a la familia una comunicación oficial del Ministerio, en la que el Estado haitiano reiteró su compromiso firme y sostenido de acompañar el caso con diligencia, responsabilidad y continuidad.

Las autoridades haitianas indicaron que continuarán realizando las gestiones institucionales necesarias en coordinación con las instancias competentes, respetando plenamente el marco legal y la soberanía de los organismos judiciales involucrados.

El Estado haitiano enfatizó que su actuación responde a una estrategia basada en la prudencia diplomática y la determinación institucional, orientada a garantizar un proceso justo y transparente.

En ese sentido, aclaró que la ausencia de declaraciones excesivas o presiones públicas no debe interpretarse como inacción, sino como una decisión consciente de privilegiar un enfoque metódico y estructurado conforme al derecho internacional.

Las autoridades señalaron que este abordaje busca crear las condiciones adecuadas para obtener resultados justos, duraderos y respetuosos de los principios que rigen las relaciones entre los Estados.

El caso Stephora continúa bajo seguimiento permanente por parte del Estado haitiano, que mantiene comunicación constante con su representación diplomática y consular en la República Dominicana.

Asimismo, se reiteró la solidaridad plena del Estado con la familia de la menor, reconociendo el profundo dolor que ha provocado esta pérdida irreparable.

Finalmente, las autoridades haitianas reafirmaron que la verdad y la justicia constituyen un derecho legítimo para la familia de Stephora y un deber moral ineludible para la nación haitiana, asegurando que el Estado permanece vigilante, movilizado y comprometido con ese objetivo.