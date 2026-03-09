Autoridades evalúan plan de saneamiento urbano en El Cambronal y entorno del Hospedaje Yaque

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó, realizaron un recorrido de levantamiento en el sector El Cambronal, en las inmediaciones del Hospedaje Yaque, con el objetivo de evaluar las condiciones del área y preparar un plan de intervención para sanear la zona.

La visita forma parte de los trabajos preliminares que impulsan las autoridades municipales y del Gobierno central para identificar las principales problemáticas que afectan este sector del centro urbano de la ciudad.

Durante el recorrido, las autoridades observaron diversas condiciones de vulnerabilidad que impactan a la comunidad, entre ellas la presencia de cañadas, aguas residuales y deficiencias en el entorno urbano.

El levantamiento técnico permitirá conocer con mayor precisión la situación de las áreas circundantes al mercado, con miras a diseñar soluciones que contribuyan a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de los residentes.

El ministro Ito Bisonó explicó que la visita busca identificar las necesidades del entorno y coordinar acciones que permitan desarrollar una intervención integral en la zona.

“Estamos haciendo un recorrido para evaluar de qué manera podemos asumir intervenciones en las áreas circundantes, de forma que se logre un trabajo más dinámico, eficiente y acorde con las necesidades de los ciudadanos de Santiago”, expresó el funcionario.

De su lado, el alcalde Ulises Rodríguez señaló que este tipo de levantamientos permiten que las autoridades del Gobierno central conozcan de primera mano la realidad social y urbana que viven las comunidades.

El ejecutivo municipal recordó que esta zona de la ciudad ha permanecido durante décadas enfrentando condiciones complejas que requieren soluciones sostenibles.

“Esta es una visita de reconocimiento para que se conozca la realidad de este sector, que durante muchos años ha estado en las condiciones que todos conocemos”, manifestó Rodríguez.

Asimismo, destacó que el objetivo principal es abordar la problemática desde una perspectiva humana y social que permita generar respuestas concretas para los residentes del área.

En el recorrido también participaron la gobernadora provincial Rosa Santos y el director general de la CORAASAN, Andrés Cueto, quienes acompañaron a las autoridades en la evaluación de las condiciones del sector.

Las autoridades indicaron que, una vez concluido el levantamiento técnico, se definirán las intervenciones necesarias para mejorar el entorno del Hospedaje Yaque.

El plan contempla acciones orientadas a sanear el sector El Cambronal y transformar esta área del centro histórico y comercial de Santiago en un espacio más seguro, organizado y saludable.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento y el Gobierno central buscan impulsar un proceso de recuperación urbana que impacte positivamente a las familias y comerciantes que desarrollan sus actividades en esta zona de la ciudad.

