Autoridades anuncian cierre momentáneo del Puente Flotante por maniobra marítima en el Ozama

Bartolo García

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 7 de febrero será cerrado de manera temporal el Puente Flotante sobre el río Ozama, con el objetivo de permitir el paso seguro de una embarcación en tránsito.

La suspensión del tránsito vehicular se realizará en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, período durante el cual se ejecutará la maniobra marítima programada.

Según explicó la institución, el cierre obedece a la salida de la embarcación Tug Anzu desde las instalaciones del astillero Joseph Industrial Development Corp., lo que requiere la apertura total de la estructura flotante.

Las autoridades subrayaron que este procedimiento forma parte de los protocolos de seguridad marítima y vial, a fin de evitar accidentes y garantizar el flujo adecuado de las operaciones portuarias.

El Puente Flotante constituye una vía clave de conexión entre el Distrito Nacional y el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, siendo utilizado diariamente por miles de conductores.

Ante la interrupción temporal, el MOPC recomendó a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar las rutas alternas habilitadas.

Entre las opciones sugeridas se encuentran los puentes Matías Ramón Mella y Juan Pablo Duarte, que comunican ambas márgenes del río Ozama y permiten un tránsito continuo.

La institución reiteró que el cierre será estrictamente por el tiempo establecido, siempre que las condiciones operativas se desarrollen con normalidad.

Asimismo, pidió comprensión a los usuarios por las posibles molestias que pueda generar la medida, recordando que se trata de una acción necesaria para el funcionamiento seguro de las actividades marítimas.

Finalmente, Obras Públicas reafirmó su compromiso de mantener informada a la población sobre cualquier variación en los horarios o situaciones que afecten la circulación en esta importante vía de comunicación.